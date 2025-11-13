Los Cowboys agregan un OL de 6 pies 4 pulgadas y 307 libras antes del juego de los Raiders

Los vaqueros de Dallas, perdedores de dos seguidos y tres de sus últimos cuatro, tienen una oportunidad de oro para enderezar el barco después de su semana de descanso cuando se enfrenten a uno de los equipos más decepcionantes de 2025, el 2-7. Asaltantes de Las Vegasen un partido de fútbol del lunes por la noche.

Pero los Cowboys no se arriesgan, al menos con la profundidad de su línea ofensiva, después de perder a un liniero del equipo de práctica el martes cuando los ex Comandantes de Washington selección de tercera ronda Geron Christian tuvo la oportunidad de ocupar un lugar activo en la plantilla cuando los Denver Broncos se abalanzaron y lo contrataron.

Con el tackle ofensivo de 6 pies 5 pulgadas y 302 libras ahora partido, los Cowboys no perdieron el tiempo en reemplazarlo con otro liniero enorme que juega en la misma posición de tackle. El miércoles, Dallas contrató al liniero Marcellus Johnson, de 6 pies 4 pulgadas y 307 libras, para su equipo de práctica. según el informe de transacciones del equipo.

Cowboys OL se ha mantenido firme

La línea ofensiva de los Cowboys no ha sido la raíz de los problemas del equipo, pero con 3-5-1 y las esperanzas de regresar a la postemporada después de perderse el año pasado disminuyendo rápidamente, Dallas no puede permitirse el lujo de generar nuevas fugas. El mariscal de campo Dak Prescott se ha beneficiado del tercer porcentaje de capturas más bajo de la NFL (4.2), cayendo detrás de la línea de golpeo sólo 15 veces en nueve juegos. el séptimo total más bajo en la liga.

Aunque su línea ofensiva ha logrado en gran medida protegerlo de las capturas, Prescott se ha encontrado bajo más presión de la que a él o a los Cowboys les gustaría. Su tiempo promedio de lanzamiento de 2,6 segundos lo ubican en el puesto 19 en la NFL, entre los mariscales de campo que han participado en al menos 100 jugadas esta temporada.

Aún por jugar en un juego de la NFL

Probablemente se necesitarían una serie de lesiones para permitirle a Johnson tomar su turno en el roster activo que protege a Prescott. La diferencia entre el agente libre no reclutado en 2024 y su predecesor Christian es pronunciada.

Mientras que Christian ha aparecido en 63 juegos de la NFL, siendo titular en 25 para seis equipos diferentes durante siete temporadas, Johnson aún no ha estado en el campo para una sola jugada en un juego que cuente. Desde firmando un contrato de tres años y 2,85 millones de dólares contrato con el Gigantes de Nueva York en 2024, un contrato que se rescindió casi de inmediato a favor de un acuerdo de equipo de práctica de $225,000, Johnson ha oscilado entre los equipos de práctica de los Minnesota Vikings y los Indianapolis Colts durante dos temporadas.

Comparado con un compañero de equipo de la universidad

Cuando los Gigantes firmaron a Johnson inicialmente, garantizaron $170,000 de su contrato, lo máximo que dieron UDFA en su clase 2024.

Los potros liberó a Johnson de su equipo de práctica el 14 de octubre, y permaneció sin casa de fútbol durante casi un mes antes de que los Cowboys lo firmaran el miércoles.

En el momento del draft de 2024, un experto de la NFL dijo que había calificado a Johnson como “un jugador legítimo de la NFL” y lo calificó como “casi tan alto” como su ex compañero de equipo del este de Michigan, Sidy Sow.

Sow, un liniero ofensivo de 6 pies 5 pulgadas y 318 libras fue seleccionado en 2023, en la tercera ronda, por el Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Patriots liberaron a Sow en agosto, y el liniero de 27 años posteriormente fue contratado por el Tejanos de Houston‘equipo de práctica. Los Texans elevaron a Sow a su lista activa el 8 de noviembre.