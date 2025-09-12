Los costos solares de los pescadores de cilince son tres veces el terraplén del terraplén

Yakarta, Viva – Pescador tradicional en la costa del norte de Yakarta se exprime cada vez más debido al desarrollo terraplén hormigón gigante en las aguas Cilincing.

El presidente de la Asociación Tradicional de Pescadores Indonesios de DKI Jakarta (PNTI), Muhamad Tahir, reveló que el proyecto hizo que los pescadores tengan que ir al mar para que los costos operativos, especialmente el combustible diesel, aumentara hasta tres veces.

«Ahora, el primero es la ausencia de certeza para el área de pesca de los pescadores. Finalmente, los pescadores tienen que buscar, buscar más peces.



Cilincing de terraplén de hormigón, North Yakarta roto Foto : Tvonews.com/abdul gani siregar

«Ahora tenemos que ver el término que el arresto del área de captura es extraordinario. Debemos ir muy lejos al mar. Ahora podemos llevar uno a los múltiplos de tres costos que tenemos que gastar», continuó.

Afirmó, aunque los costos operativos aumentaron, no se pudo determinar la captura de pescadores.

«Si bien la captura que seguramente atrapará los peces no es segura. Por lo tanto, realmente tiene un impacto muy, mucho en la economía de los pescadores», agregó.

Tahir explicó que la construcción de un terraplén de concreto de 2-3 kilómetros ya había diseñado tres muelles e hizo que el área de captura tradicional se erosionara cada vez más.

«Esta planificación es aproximadamente, la planificación inicial es de aproximadamente 2-3 kilómetros. No sabemos lo que continuó, y esto será realizado por tres puertos, tres muelles que se ha diseñado», dijo.

Dijo que los pescadores en varias regiones ahora sintieron el impacto de las pérdidas debido al proyecto.

«Sí, otros amigos que actualmente tienen un gran impacto. La disminución en la economía es los pescadores de Marunda, que cilincan con Kali Baru. Porque de hecho hay un área de pesca para los pescadores», explicó.

Según Tahir, la mayoría afectada son los pescadores tradicionales a pequeña escala.

«Entonces, los amigos de los pescadores de Kali Baru, Cilincing, Marunda son pescadores tradicionales. Tiene pescadores de bagang, pescadores seroes, pescadores de caduk, pescadores de acuicultura, entonces. Entonces los pescadores son a pequeña escala, que es el término más distante, es un máximo de 1 milla de la playa, donde van al mar,» dijo.

Mientras tanto, el gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung, aseguró que la construcción del terraplén concreto en la cilincción no era la autoridad del gobierno provincial de DKI Jakarta. Hizo hincapié en que el proyecto estaba bajo el permiso del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca (KKP) dada a PT Karya Citra Nusantara (KCN).

