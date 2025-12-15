Los costos de servicio son un nuevo problema para los automóviles eléctricos

Nueva York, VIVA – La transición de la industria automotriz a los vehículos eléctricos no sólo trae consigo cambios tecnológicos, sino que también plantea nuevos problemas entre bastidores. Uno de ellos es el costo. servicioespecialmente reemplazo bateríalo que ahora es una fuente de conflicto entre el fabricante y la red de distribuidores.

Como se informó VIVA Automotriz de CarscoopsLunes 15 de diciembre de 2025, Vado The Motor Company enfrenta actualmente una demanda de dos de sus concesionarios oficiales en Nueva York, Estados Unidos, quienes creen que el fabricante no ha pagado los costos de reparación. coche electrico según disposiciones legales. En la demanda, se acusa a Ford de proporcionar costos de reembolso que son mucho más bajos que el costo real de reemplazar la batería de un vehículo eléctrico.

Los dos concesionarios que demandaron a Ford, Jericho Turnpike Auto Sales y Patchogue 112 Motors, revelaron que Ford sólo reembolsa alrededor de 600 dólares estadounidenses o Rp. 9 millones por cada sustitución de batería de coche eléctrico.

De hecho, se afirma que el costo real de reemplazar una batería alcanza alrededor de 22.600 dólares estadounidenses por unidad o alrededor de Rp. 376 millones.

Jericho Turnpike Auto Sales dijo que había reemplazado 15 baterías de vehículos eléctricos desde principios de 2024. De este número, 13 unidades solo fueron reemplazadas por 600 dólares estadounidenses o Rp. 9 millones por batería de Ford.

Los otros dos casos recibieron pagos más altos, alrededor de 13.000 dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 216 millones por unidad, pero aún así se consideró que no habían cubierto los costos totales incurridos por el concesionario. Como resultado de esta diferencia, el comerciante admitió que sufrió pérdidas de hasta cientos de miles de dólares estadounidenses.

Patchogue 112 Motors también informó un patrón similar. Este concesionario afirmó que Ford implementó un sistema de pago a tanto alzado que se consideró que no reflejaba los costes reales, especialmente para componentes vitales y costosos como las baterías de los vehículos eléctricos.

La esencia de la demanda se refiere a las obligaciones del fabricante de pagar los contratos de trabajo y servicio en garantía. Según las regulaciones del estado de Nueva York, los fabricantes de vehículos deben pagar costos de reparación no inferiores a lo que los concesionarios cobran a los consumidores sin garantía, incluido el precio de la pieza junto con los márgenes y los costos laborales.

Los concesionarios evaluaron que Ford no cumplía estas disposiciones y, en cambio, fijaron un valor de reposición demasiado bajo. Según el abogado del comerciante, Leonard Bellavia, este caso tiene potencial de extenderse.