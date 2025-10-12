Los corredores del AHRT vuelan el rojo y el blanco en el circuito de Sepang

Sepang, VIVA – Los corredores Equipo de carreras Astra Honda (AHRT) volvió a enorgullecer a Indonesia en el evento Campeonato Asiático de Carreras en Ruta (ARRC) quinta serie de 2025 que se celebró en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, del 11 al 12 de octubre. En la segunda carrera lograron tres podios en tres categorías diferentes, demostrando la dureza del equipo nacional en el escenario asiático.

En la categoría Asia Production 250 (AP250), Fadillah Arbi Aditama tuvo un desempeño brillante y logró alcanzar el primer podio. Mientras tanto, M. Adenanta Putra terminó en tercer lugar en la categoría Supersport 600 (SS600), y Andi Farid Izdihar cerró el orgullo del equipo con un tercer podio en la categoría 1000cc Asian Superbike (ASB).

Para el Arbi, la victoria en Sepang fue un momento importante en la búsqueda del título asiático. Saliendo desde la décima posición, pudo recuperarse de unos resultados insatisfactorios en la primera carrera y terminó la segunda carrera con una dramática victoria.

«Fue una carrera extraordinaria. Tuve que soportar el ataque de varios corredores que luchaban muy de cerca. Continué concentrándome en poder mantener mis posibilidades y finalmente pude terminar la carrera con todos los puntos en la segunda carrera», dijo Arbi después de la carrera, citado VIVA Automotriz del comunicado oficial del PT Honda MotorDomingo 12 de octubre de 2025.

Esta victoria mantiene a Arbi en lo más alto de la clasificación con un total de 171 puntos, 36 puntos por delante de su competidor más cercano. Mientras tanto, su compañero de equipo, Davino Britani, que se cayó en la primera carrera, fue declarado no apto para presentarse a la segunda carrera.

En la categoría Supersport 600 (SS600), Adenanta se mostró consistente desde la sesión de clasificación. Se cayó en la primera carrera, pero logró levantarse y mostrar una sólida actuación en la segunda carrera terminando en tercer lugar.

«Tuve una buena salida e inmediatamente tomé la iniciativa de liderar la carrera. Pero los dos corredores locales actuaron muy bien. Al final intenté mantener la tercera posición y al mismo tiempo conseguir puntos importantes para la lucha por el campeón asiático en la próxima ronda de Tailandia», dijo Adenanta.

Con estos resultados, Adenanta aún mantiene la primera posición de la clasificación con 152 puntos. Continuará su lucha por asegurar el título asiático en la ronda final en Tailandia el próximo diciembre.