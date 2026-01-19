Los corporativos recién elegidos deben ponerse manos a la obra







Con el Encuestas de la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC) Una vez finalizado, no hay mucho tiempo que perder en una ciudad frenética. Los líderes del organismo cívico ahora deben abordar un par de cuestiones clave, aunque otros problemas también requieren soluciones.

Corporativo BMC, presten atención a nuestras vías, especialmente a las aceras que necesitan reparación, trabajo y pintura en las coyunturas. Las agencias se unen para ver si una pequeña pendiente en las aceras puede hacer que caminar sea más fácil para las personas mayores que no pueden escalar esas aceras tan altas como el Everest en varios lugares. Mire las tapas de alcantarillas y canalones. En muchos lugares hay literalmente cavidades en las carreteras y aceras. A ver si se pueden llenar para que la gente no se rompa las extremidades al caminar sobre ellos. Esta es la infraestructura más básica que necesita atención inmediata.

Las luces son otra área que hay que tener en cuenta. Mientras Bombay tiene reputación de tener un buen alumbrado público, identifique puntos o áreas que sean tenues u oscuras, ya que pueden ser peligrosos, especialmente para las mujeres. Empiece a llenar esta laguna e iluminar, literalmente, la vida de las personas con buena iluminación en el metro, en las pasarelas, en ciertos rincones y en los parques que pueden permanecer abiertos hasta tarde pero que tienen poca o ninguna luz.

Mire los parques existentes que necesitan trabajo o reparaciones. Borrar infraestructura desaparecida. Vuelva a pintar los carteles descoloridos. Encargar y realizar reparaciones para que los niños no corran peligro mientras juegan. Los bancos rotos se pueden arreglar.

Mira el baños que varios de estos jardines tienen en su interior y comprobar si están limpios y aprovechables. Si no, haz que así sea. Elimina cualquier tipo de invasión y haz de los jardines un lugar de orgullo para los Mumbaikar. En lugar de regodearte con las victorias y pavonearte victorioso, ahora tienes mucho trabajo por delante. Adelante, organismo cívico.





Fuente