Los coproductores de cine de Asia-Europa enfrentan brechas de financiación, mercado estadounidense cauteloso

Los productores de Asia y Europa discutieron desafíos de financiación y obstáculos de asociación en un panel en el mercado de contenidos y cine asiáticos de Busan.

El panel «Conexión cinematográfica: Secretos del panel exitoso de coproducciones de Asia-Europe», coorganizado por los lazos que atan y la promoción de la película europea, reunieron a los profesionales de la industria de Japón, el Reino Unido, Indonesia y Francia para discutir el panorama evolutivo de las asociaciones internacionales.

Los panelistas acordaron que, si bien Asia tiene abundantes historias con potencial global, la región sigue siendo bastante diferente de Europa en la red de financiación, la coproducción y la distribución.

«Los proyectos difícilmente pueden financiarse en Indonesia», dijo Yulia Evina Bhara de Kawankawan Media, citando su principal motivación para buscar coproducciones internacionales. A pesar del mercado cinematográfico en rápida expansión de Indonesia, la financiación local sigue siendo escasa debido a los altos requisitos para los perfiles internacionales y el poder de distribución de los cineastas, lo que hace que la coproducción sea esencial para los proyectos de Arthouse.

Eiko Mizuno-Gray de Japón, presidente de películas cargadas y productor de títulos de Cannes «Renoir» y «Plan 75«, Destacó los desafíos de la asociación más cercanos a casa después de una década en la coproducción.» Es difícil encontrar el socio adecuado, que a menudo cuesta más energía «, dijo.» Cuando tenemos un socio japonés, nos unimos con un par de compañías para hacer un comité de cine, hacemos una lista de productores. La energía utilizada en esto está aumentando ”.

Los tratados de cofinanciación han demostrado ser valiosos, con acuerdos de acreditación de Mizuno-Gray con Italia, China y Canadá por apoyar sus proyectos. Para las ventas y la distribución, enfatizó que «elegir el proyecto correcto es la regla principal».

Si bien las plataformas de transmisión dominan cada vez más los hábitos de visualización de Gen-Z, la cultura teatral europea sigue siendo robusta, según los panelistas. «Francia tiene suerte, hay muchas películas de Arthouse de Cannes, Berlín y Venecia que se distribuyen en los cines. Todavía es un país cinéfilio», dijo Jeanne Loriotti, ejecutiva de ventas de Paradise City Sales.

El panel concluyó con la discusión de la distribución de América del Norte, donde las políticas de importación cambiantes han hecho que los representantes de ventas sean cada vez más cautelosos. «El mercado estadounidense es realmente importante, todos quieren tenerlo», dijo Fumie Suzuki Lancaster de SC Films International Ltd. «pero debe conocer la estimación de ventas antes».

Tanto Suzuki Lancaster como Loriotti confirmaron que los equipos de ventas continúan con mayor precaución a medida que cambia el panorama del mercado.