Los controles de calidad de los alimentos deberían ser una actividad durante todo el año







Entre el 11 de agosto y el 12 de octubre, Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) realizaron 4676 inspecciones en todo el estado, dirigidas a productos alimenticios que experimentan un aumento en la demanda durante los festivales. Estos productos son leche, aceites comestibles, ghee, khoya, mawa, dulces, frutos secos, chocolates y otros alimentos festivos que se utilizan en grandes cantidades.

La FDA de Maharashtra ha lanzado una campaña masiva de seguridad alimentaria en todo el estado para garantizar que los ciudadanos solo muerdan la pureza, no la adulteración, según nuestro informe. Se observó que 918 muestras cumplían con el estándar, mientras que 51 eran deficientes, 16 eran inseguras y ocho estaban mal etiquetadas por etiquetas engañosas. En total, la FDA confiscó más de 8.03.942 kg de existencias de alimentos sospechosos, iniciando nuevas acción legal contra los infractores.

Quizás la parte más alentadora de esta noticia es que la campaña continuará hasta el 25 de octubre. Es parte de una campaña especial de la FDA centrada en proteger a los consumidores durante los principales festivales de la India.

La campaña tiene múltiples frentes: la FDA intensifica las redadas, organiza talleres de concientización y reuniones de orientación para los fabricantes de dulces, mawa y farsan. Las sesiones destacan los estándares de higiene, el uso responsable de los ingredientes y el cumplimiento de las directrices de la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India (FSSAI). Esto puede resultar muy eficaz, ya que no se trata sólo de atrapar a los infractores sino también de crear conciencia. Se espera que esta acción sea durante todo el año, la campaña continúa evolucionando a medida que cambian los tiempos, sus contornos definidos por las tendencias alimentarias actuales y el panorama gastronómico.

Si esta campaña se limita únicamente a la temporada festiva, será inadecuada. Los infractores pueden tener cuidado durante la época del festival. Autoridades alimentarias Es necesario mantener alerta a los fabricantes. Necesitamos eliminar por completo la adulteración.





Fuente