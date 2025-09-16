Los contrabandistas de ganado matados por 20 años en Gorakhpur de Uttar Pradesh







Un hombre de 20 años perdió la vida después de una confrontación entre los aldeanos y los presuntos contrabandistas de ganado en Gorkhapur de Uttar Pradesh en espiral en violencia el martes. Mientras tanto, el presunto contrabandista ha resultado gravemente herido en el incidente, mientras que algunos altos oficiales de policía también han sido heridos en la pelea de piedra, informó la agencia de noticias PTI.

La tensión estalló en la aldea de Mauachapi, que se encuentra bajo los límites de la estación de policía de Pipraich, en las primeras horas del martes después de que los residentes se enteraron de la muerte de los jóvenes. Los aldeanos enojados bloquearon la carretera Gorakhpur-Pipraich, arrojaron piedras a la policía y llevaron al tráfico a un punto muerto. El bloqueo se levantó solo después de cinco horas, luego de los altos funcionarios.

El lunes por la noche, 10-12 contrabandistas llegaron en dos camionetas de camioneta y supuestamente intentaron abrir una tienda de muebles que pertenece a un hombre llamado Durgesh Gupta, informó PTI. El piso superior de la tienda albergaba una agencia de viajes donde el pariente de Gupta estaba dormido. Al escuchar las persianas forzadas, alertó al hijo de Gupta, Deepak.

Deepak corrió al lugar en un scooter, planteando una alarma. Casi 10-15 aldeanos lo siguieron. Sobresaltado, el contrabandistas abrió fuego e intentó huir. En el caos, arrastraron a Deepak a uno de sus vehículos y se alejaron rápidamente.

Mientras tanto, los aldeanos atraparon a un contrabandista, incendiaron su vehículo y lo golpearon severamente, informó PTI.

Cuando la policía llegó al lugar e intentó rescatar al hombre herido, los aldeanos se enfrentaron con piedras arrojadas sobre ellos. El Superintendente de Policía (Norte), Jitendra Srivastava y el oficial de la Casa de la Estación de Pipraich (SHO) sufrieron heridas graves en el choque.

Más tarde, la policía rastreó el cuerpo empapado de sangre de Deepak a unos 4 km de distancia, provocando la indignación en el área.

El primer ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, se dio cuenta del incidente y ordenó a los altos oficiales que se apresuren al lugar, asegurando que «los culpables no se salvarán».

Inspector General Adjunto de la policía (DIG) Shiv S Channappa y el Superintendente Senior de Policía (SSP) Raj Karan Nayyar se encontraron con la familia de la víctima y prometieron una acción rápida.

El magistrado de distrito Deepak Meena describió el incidente como «extremadamente trágico» y dijo que se estaban tomando medidas continuas.

«Un acusado ha sido atrapado. Hemos hablado con la familia, y sus demandas se han discutido. Cualquiera que cualquier asistencia se pueda brindar en los niveles locales y superiores, se garantizará. Primero, la autopsia se llevará a cabo y se realizará la cremación, después de lo cual volveremos a realizar conversaciones con la familia», dijo.

La madre afligida de Deepak se rompió, exigiendo que los asesinos de su hijo recibieran la pena de muerte. Nayyar, quien acampó en el sitio junto con oficiales superiores, dijo que la situación fue controlada más tarde, con la policía armada provincial (PAC) y fuerzas adicionales.

Sin embargo, Gupta alegó negligencia policial, alegando que su hijo podría haber sido salvado si las autoridades hubieran actuado de inmediato. La familia ha exigido una compensación de Rs 1-Crore, un trabajo gubernamental y una acción estricta contra los contrabandistas y el personal de la policía errante.

Nayyar dijo que se recibió un informe sobre el incidente alrededor de las 3.30 a.m.

Se ha descubierto que los contrabandistas habían llegado en dos camionetas, mientras que una de ellas pudo huir del lugar, Deepak había ido tras el otro vehículo.

«Una de las personas de la camioneta atascada fue atrapada por los aldeanos, y fue hospitalizado. policía inmediatamente llegó al lugar. Los jóvenes (Deepak) recibieron heridas en su cabeza, aparentemente por las cuales desafortunadamente murió. El informe de la autopsia lo confirmará. Se ha recibido una queja de la familia y se han iniciado más acciones legales «, dijo Nayyar a los periodistas.

Dijo que algunos de los acusados ​​han sido identificados, y cinco equipos de policía están trabajando en el caso para detenerlos rápidamente.

