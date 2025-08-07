Los conjuntos de Paramount pagan por el nuevo CEO David Ellison, el presidente Jeff Shell

Supremo ha establecido los salarios base para su nuevo C-suite en los talones de Paracaidismo Cerrando su adquisición de $ 8 mil millones del gigante de los medios.

David EllisonEl fundador de Skydance y ahora CEO de Paramount, recibirá un salario base de $ 3.5 millones, al igual que el presidente de Paramount, Jeff Shell, según documentos financieros presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores el jueves. Cada uno tendrá derecho a un bono anual dirigido a $ 1.5 millones cada uno. También como parte del paquete de compensación de Ellison, el CEO recibirá servicios de seguridad personal pagados por la empresa.

Además, la compañía fusionada informó que otorgará a los co-ceos ahora excitados de Paramount Global, Chris McCarthy y Brian Robbins, pagos de aproximadamente $ 18 millones cada uno.

McCarthy recibirá $ 18.3 millones, mientras que Robbins recibirá $ 18.6 millones, ambos pagos que vendrán además de los salarios 2025 de los ejecutivos. (En 2024, el salario de McCarthy en Paramount fue de $ 19.5 millones; Robbins fue de $ 19.6 millones).

Mientras tanto, el co-CEO George de McCarthy y Robbins, CE-CEO George Cheeks, permanecerá en Paramount bajo propiedad de Skydance, pero ahora ha hecho la transición al papel de Presidente de TV Media.

Paramount permanecerá negociado públicamente, como lo era Paramount Global, pero la familia Ellison controlará la empresa. La compañía comienza a cotizar en la Bolsa de Valores de Nasdaq bajo el nuevo símbolo de ticker «PSKY» el jueves.