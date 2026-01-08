Los conductores de Yaris hacen ruido en las autopistas, descuentos en motos Honda y motos nuevas Yamaha

Jacarta – Los siguientes tres eventos automotrices están ocupados atrayendo la atención de los lectores. VIVA Automotriz. A partir de la acción del conductor del Yaris que se detuvo en el carril derecho de la autopista de peaje Yakarta-Cikampek y provocó conmoción, promociones de descuento moto honda a principios de 2026, hasta que se filtren los planes yamaha que está preparando en secreto una nueva motocicleta para el mercado indonesio. Aquí está el resumen.

1. Al no aceptar la bocina, el conductor del Yaris se detuvo en el carril derecho de la autopista de peaje de Japek y empezó a hacer ruido.

Conductor de Yaris insiste en no aceptar amonestación

Un vídeo viral muestra al conductor de un Toyota Yaris deteniendo su coche en el carril derecho de la autopista de peaje Yakarta-Cikampek simplemente porque no escuchó la bocina. Esta peligrosa acción generó inmediatamente críticas porque se consideró que ponía en peligro a otros usuarios de la vía. ¿Cuál es la cronología completa de los acontecimientos y las consecuencias jurídicas que podrían atrapar al perpetrador? Leer más.

2. El 2026 acaba de comenzar, las motos Honda ya reciben descuentos

A principios de 2026, Honda ofrecerá inmediatamente descuentos para varios de sus modelos de motocicletas. Esta promoción se considera bastante atractiva para los consumidores que planean comprar vehículos de dos ruedas desde principios de año. ¿Qué motos obtienen descuentos y de qué magnitud son los descuentos? Leer más.

3. Yamaha prepara en secreto una nueva moto para Indonesia

Nueva moto Yamaha filtrada para Indonesia

Según se informa, Yamaha se está preparando para lanzar una nueva motocicleta para el mercado indonesio. Este paso se detectó a través de una serie de indicios que generaron especulaciones entre los fanáticos. ¿Qué tipo de moto está preparada y en qué segmento jugará Yamaha? Leer más.