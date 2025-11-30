Los conductores de Ojol pueden utilizar este smartphone, es resistente al sol y fuerte todo el día

Jacarta – Existencia Realme C85 Pro es la respuesta para los trabajadores de campo, la industria, la logística y los trabajadores con alta movilidad que necesitan dispositivos impermeables, baterías de larga duración y que sean cómodos de usar en diversas condiciones.

Porque, para los trabajadores de campo, los teléfonos inteligentes (smartphones) no son sólo dispositivos de comunicación, sino las principales herramientas de trabajo que apoyan las operaciones diarias como la navegación, la coordinación de equipos, la documentación y el entretenimiento durante los descansos.

Hay bastantes desafíos, desde el riesgo de que el dispositivo se caiga, que entre agua bajo la lluvia, la exposición al calor y el uso en áreas de trabajo extremas. Estas condiciones hacen que la necesidad de teléfonos inteligentes con alta durabilidad sea aún más importante.

«Entendemos que hay mucha gente en Indonesia, desde técnicos, mensajeros, trabajadores industriales, hasta… taxista de moto (mototaxi en línea), depende en gran medida de los teléfonos inteligentes como principal herramienta de trabajo. «Por lo tanto, Realme C85 Pro está diseñado no sólo para ser fuerte e impermeable, sino también capaz de durar un día completo sin preocupaciones», dijo Líder de Relaciones Públicas Realme Indonesia Krisva Angnieszca, en Yakarta, sábado 29 de noviembre de 2025.

Realme C85 Pro está aquí para responder a estas necesidades con una serie de tecnologías que rara vez se encuentran en su clase.

Entonces, ¿qué lo convierte en el teléfono inteligente adecuado para trabajadores de campo, como los mototaxistas?

Hidrófugo

Una de las principales ventajas de este dispositivo es la presencia de IP69 Pro, lo que lo convierte en el primer teléfono inteligente de su segmento con ultra protección, también conocida como resistencia al agua.

Esta característica que incluye 4 certificaciones a la vez (IP69K, IP69, IP68, IP66) garantiza que el Realme C85 Pro sigue siendo seguro de usar incluso cuando cae en un charco, está expuesto a lluvias intensas o entra en contacto con varios tipos de líquidos en el entorno de trabajo.

De hecho, en condiciones extremas, como estar expuesto a agua caliente a 100 grados Celsius o condiciones de alta presión, el dispositivo aún puede funcionar bien gracias al primer IP69K del Realme C85 Pro.

Mantente productivo

Además de la resistencia física, la duración de la batería también es un requisito importante para los trabajadores que están activos desde la mañana hasta la noche. Por esta razón, Realme ha equipado este dispositivo con una batería Titan de 7000 mAh que puede soportar todas las actividades de trabajo y entretenimiento durante todo el día.