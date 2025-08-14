Los concursos de servicios de Honda no solo satisfacen a los consumidores

Yakarta, Viva – Concurso de servicio Honda National (KLHN) 2025 fue retenido nuevamente por PT Astra Honda Motor (AHM) involucrando a miles de participantes de varias regiones en Indonesia. Al entrar en el año 16, esta actividad es un evento de rutina que se centra en mejorar las competencias de servicio en la red de ventas y posventa de motocicletas Honda.

Este año, Klhn planteó el tema «más cercano y más cálido» que destacó la importancia de las relaciones personales y de empatía en la interacción con los consumidores. Se espera que este enfoque se aplique tanto en servicios de cara a cara como a través de canales digitales.

Hay siete categorías disputadas, incluidos los concesionarios/jefes de ahass, el líder del equipo, los vendedores, las personas que no son de ventas, repartidor, oficial de retención de clientes y los mejores distribuidores principales. Cada categoría refleja un papel diferente, pero está interrelacionada en la cadena de servicio.

Según el Gerente General del Centro de Atención al Cliente de Honda (HC3) AHM, Antok Yuniarso, esta actividad no es solo un evento para encontrar ganadores. «El servicio sincero y cálido no solo aumenta la satisfacción, sino que también crea confianza a largo plazo y lealtad de los consumidores», dijo, citado Viva Automotive Jueves 14 de agosto de 2025.



Concurso Nacional de Servicios Honda 2025

A KLHN 2025 asistieron 9.192 participantes que participaron en el proceso de selección a nivel regional a través de 29 distribuidores principales de Honda. De ese número, 200 finalistas fueron seleccionados para participar en una evaluación en Yakarta del 11 al 14 de agosto de 2025.

El jefe del departamento de HC3, Vita Maya, evaluó que este evento también brinda oportunidades de carrera. «Este año vemos a varios participantes que habían participado previamente en KLHN, y ahora compitieron en diferentes categorías (posición más alta)», explicó.

Para la categoría de concesionario/jefe de Ahass, Dedi Kristiawan ganó el primer ganador de Tunas Dwipa Matra. En la mejor categoría de concesionario principal, Astra Motor Yogyakarta ocupa la posición superior seguida de Tunas Dwipa Matra y Astra Motor Bali.

La categoría de vendedores fue ganada por Dewi Quartia K. de Asia Surya Perkasa, mientras que la categoría de personas que no son de ventas fueron ganadas por Zarra Vernia C. de Tunas Dwipa Matra. En la categoría de repartidor, Syaparuddin de Indako Trading Coy salió como campeón.

La categoría de Oficial de Retención de Clientes fue ganada por Reza Pragita D. de Astra Motor Yogyakarta. Los ganadores fueron elegidos a través de una combinación de habilidades, conocimiento y actitudes para servir a los consumidores.