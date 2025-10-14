Los concesionarios Honda están abrumados por esto

Tokio, VIVA – Se sabe que las personas de mediana edad son selectivas y cuidadosas a la hora de elegir un coche nuevo. Por lo general, no se dejan tentar fácilmente por las tendencias y priorizan la comodidad, el valor nostálgico y la confiabilidad. Pero recientemente, el comerciante honda En Japón, en realidad se vieron abrumados por la ola de compradores de entre 50 y 60 años que acudieron en masa a un modelo en particular: el Honda Prelude.

Después de una larga ausencia, Honda revivió oficialmente el Prelude el 5 de septiembre. No pasó mucho tiempo para que este cupé de dos puertas se convirtiera inmediatamente en un favorito en el mercado nacional. En un mes, se habían pedido más de 2.400 unidades, una cifra ocho veces mayor que el objetivo inicial de Honda.

De hecho, el precio de este coche es relativamente alto para su clase: 6.179.800 yenes o alrededor de 420 millones de IDR. De hecho, el precio del Prelude es más caro que el del Nissan Z con motor V6, que tiene un precio de ¥ 5.497.800. Sin embargo, parece que el precio no es un obstáculo para los compradores que quieran recordar el icono de su juventud.

Cotizado VIVA Automotive de CarscoopsMartes 14 de octubre de 2025, el elevado interés ha provocado que varios distribuidores dejen de aceptar temporalmente nuevos pedidos. Honda también aceleró la producción para satisfacer la creciente demanda.

Lo interesante es que el nuevo Honda Prelude no es un éxito entre los millennials o la Generación Z. De hecho, los compradores están dominados por la generación X y los Baby Boomers que ya estaban familiarizados con el Prelude de las décadas de 1980 y 1990. Para ellos, este coche no es sólo un medio de transporte, sino un símbolo de recuerdos y de un estilo de vida pasado que ahora está reviviendo.

No pocos soñaban con tener un Prelude pero no podían permitírselo cuando eran jóvenes. Ahora, a una edad madura y establecida, esa oportunidad ha vuelto. Comprar un Prelude no se trata solo del motor o el diseño, también se trata de celebrar un recuerdo eterno.

Los colores elegidos reflejan también el carácter elegante y conservador del comprador. Hasta el 63 por ciento eligió Moonlight White Pearl, seguido por Meteoroid Grey Metallic (16 por ciento) y Crystal Black Pearl (11 por ciento). Sólo el 10 por ciento se atreve a lucir llamativo con el color Rojo Llama.

Tecnológicamente, el nuevo Prelude utiliza una plataforma híbrida e que se sitúa entre los coches híbridos convencionales y los eléctricos puros. Dos motores eléctricos son el accionamiento principal de las ruedas, mientras que el motor de gasolina se encarga de proporcionar energía al generador. El resultado es una combinación de alta eficiencia y rendimiento fluido.