Los compradores de automóviles siguen eligiendo los métodos tradicionales en lugar de los digitales

VIVA – A pesar de la tecnología digital continúa creciendo rápidamente en la industria automotriz, un estudio reciente reveló que la mayoría comprador móvil Aún es más cómodo utilizar métodos convencionales a la hora de comprar un vehículo.

Lea también: Utilice un sedán BMW usado para uso diario en Yakarta: este es el costo mensual



De la firma documento discutir financiaciónLas experiencias cara a cara siguen siendo la principal preferencia de los consumidores, lo que pone de relieve que las transacciones de automóviles todavía se consideran una decisión importante que requiere un «toque real».



Ilustración de comprar un coche

Lea también: Miembro de la Cámara de Representantes: Las regulaciones digitales deben ser audaces, pero no represivas



Según el estudio de compradores de F&I de 2025, citado por VIVA el viernes 9 de enero de 2026, alrededor del 55 por ciento de los compradores firmaron físicamente los documentos de compra, mientras que el 53 por ciento afirmó que este era su método preferido. Por el contrario, sólo el 25 por ciento de los encuestados eligió la firma digital, y sólo el 17 por ciento eligió la opción híbrida papel-digital.

Curiosamente, esta preferencia no se limita a los compradores mayores. De hecho, más de la mitad de los compradores jóvenes, incluida la generación Z (18 a 26 años), también prefieren los documentos físicos porque brindan una sensación de seguridad y más control al completar transacciones grandes.

Lea también: Muchos coches nuevos, ¿adónde van los compradores?



Aparte de los documentos, el proceso de financiación también muestra un patrón similar. Una encuesta de CarGurus encontró que solo el 31 por ciento de los compradores precalifican para obtener crédito en línea, mientras que el 29 por ciento prefiere discutir el financiamiento en persona. distribuidory el 34 por ciento se encarga de todo en el concesionario sin interacción digital.

Esto sugiere que los compradores quieren confianza y claridad inmediatas cuando tratan con préstamos o condiciones de crédito, especialmente porque implican decisiones financieras importantes.

Lo digital sigue siendo útil, pero para las etapas iniciales.

Aunque los consumidores prefieren realizar los trámites y las negociaciones en persona, las herramientas digitales todavía se utilizan para las etapas iniciales de la compra. Muchos compradores utilizan Internet para:

– Explorar modelos de coches

– Comparar precios

– Consultar opciones de financiación inicial.

Después de eso, el proceso de firma y negociación continúa cara a cara en el concesionario, creando una experiencia híbrida que combina conveniencia digital y seguridad tradicional.



Ilustración de la compra de un coche usado.

El estudio confirma que, si bien lo digital facilita el proceso inicial, muchos compradores de automóviles todavía desean una experiencia tradicional durante las transacciones importantes. El papeleo físico, las negociaciones con el concesionario y el financiamiento cara a cara brindan una sensación de seguridad, control y confianza que es difícil de reemplazar por completo con la tecnología.