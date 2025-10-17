Los compositores denuncian los reveses de la diversidad bajo el gobierno de Trump

El Colectivo de Diversidad de Compositores, los ganadores de este año del Premios mundiales de bandas sonoras Industry Award, participó en un panel en los Music Days en Festival de Cine de Gante para hablar sobre su trabajo y lo que aún necesita abordarse en términos de diversidad dentro del campo.

Los miembros presentes fueron el fundador Michael Abels (“Get Out”) y los copresidentes Sandro Morales-Santoro (“Venom’s Secret Files”) y Amritha Vaz (“They Charge for the Sun”).

El Premio de la Industria WSA se otorga en reconocimiento a personas u organizaciones cuyos esfuerzos han hecho una contribución duradera y significativa a la industria de la música cinematográfica. La misión de los CDC es superar las barreras para encontrar “creadores musicales, supervisores musicales, ingenieros de sonido y músicos culturalmente diversos, aumentar nuestra conciencia mutua y disipar conceptos erróneos sobre el rango estilístico de cualquier compositor minoritario”.

Cuando se le preguntó sobre los ganadores de este año, Abels dijo que sentía que era un «gran honor» estar en Gante. «Es valiente por parte de los World Soundtrack Awards hacer esta declaración. Queremos ser un recurso y una comunidad, por lo que tener un perfil internacional de cualquier manera es nuestra misión absoluta».

Abels recordó los primeros días del colectivo y dijo que se sintió “arrojado a todo este mundo de la música” después del éxito de su primera partitura, la ganadora del Oscar “Get Out” de Jordan Peele. “Iba a eventos y no había mucha gente que se pareciera a mí y, cuando las había, hacíamos contacto visual como, ‘Te veo’”, agregó. «Diríamos que deberíamos pasar el rato, y a menudo eso no sucede, así que pensamos que teníamos que elegir un lugar y un momento. Lo hicimos, pensando que si conseguíamos 10 personas, sería un éxito, y había 50 personas allí. Creo que hablaba de la necesidad de una comunidad y de sentirnos parte de algo. Nació de ese espíritu de buscar comunidad y representación».

Vaz se hizo eco de ese pensamiento y dijo que había un deseo de “vernos reflejados unos en otros”, pero el colectivo también nació de otra realidad que a menudo enfrentan las personas de color en la industria: “Seguimos escuchando: ‘Oh, nos encantaría contratar a una persona de color, pero simplemente no hay ninguno que sea compositor’. Esto nos llevó al deseo de tener un directorio, porque mirábamos a nuestro alrededor y veíamos que había compositores de todo tipo de orígenes que eran increíbles. Fue nuestra motivación crear conciencia de nuestra presencia, no sólo entre nosotros, sino también dentro de la industria”.

Morales-Santoro, un inmigrante de Venezuela, recordó sentir que su sueño de componer una película era “imposible”. «Luego vi a Gustavo Santaolalla, un compositor argentino, ganar premios Oscar consecutivos por partituras increíbles, y eso me hizo sentir que tal vez alguien como yo realmente pueda trabajar en esta industria. Ahora, 20 años después, incluso con todo el trabajo que hacemos, todavía es difícil encontrar compositores con mi experiencia componiendo películas de estudio. Es un poco triste y decepcionante».

Un tema predominante en la conversación fue la sensación de regresión que sintieron los compositores de color en el último año en lo que respecta a la diversidad. “Me pareció que en los últimos 10 años ha habido muchas oportunidades para que se cuenten historias fuera de la corriente principal”, dijo Abels. «Ahora hemos visto un cambio de cultura. No creo que se esté dando luz verde a tantos proyectos. No se trata solo de la comunidad que los compone. Es una forma de decir, si no abiertamente, que la diversidad y la inclusión no son tan importantes como pensábamos hace 10 años. Eso es realmente frustrante y triste».

Vaz también agregó que los compositores a menudo quedaban fuera de los proyectos de diversidad e inclusión, ya que a menudo abrazaban la representación en pantalla, y los roles detrás de escena eran una ocurrencia tardía o no se consideraban completamente. “Incluso aquellos [diversity and inclusion] En iniciativas que buscan intencionalmente representación como ‘Crazy Rich Asians’, el compositor no era de ascendencia asiática», dijo. «Lo mismo ocurre con la acción en vivo de ‘Mulan’. Debido a que estamos detrás de escena, no siempre se nos considera de la misma manera que las personas frente a la pantalla”.

Cuando se le preguntó cómo se siente defender la diversidad bajo el gobierno de Trump en Estados Unidos, Morales-Santoro lo calificó de “desafiante”. «Los cambios políticos están trayendo lo que se siente como un cambio cultural en el país. Pero nuestro trabajo y nuestra misión siguen siendo los mismos. Seguimos luchando por los espacios que hemos ganado y para lograr un cambio duradero que no dependa de quien esté en el poder. Durante la última década, hemos logrado atraer a muchos compositores muy talentosos a la industria. Se ve a miembros como Amanda Jones haciendo espectáculos increíbles como ‘Murderbot’ y Michael Abels trabajando en ‘Star Wars’. Es increíble”.

«Por nuestra parte reconocemos que los estudios tienen una tendencia a evitar riesgos, lo cual es hasta cierto punto comprensible debido a los presupuestos en juego», añadió. «Cuando se toman riesgos y sabes que los presupuestos se ponen en manos de creativos increíbles, ocurre magia. Al evitar riesgos, lo que termina sucediendo es que un grupo muy pequeño de compositores es contratado una y otra vez. La realidad es que hay mucho que una persona puede hacer en un año. Cuando ves a las personas escribiendo toda esa música, ves mucha diversidad. Los nombres que reciben el crédito tienden a ser muy uniformes, y luego hay mucha diversidad debajo».

Vaz se sumó a ese pensamiento diciendo: «los estudios no le están haciendo ningún favor a nadie». «Quieren lo mejor, quieren que las cosas funcionen sin problemas, quieren que usted cumpla. Cualquiera que llegue a esa posición definitivamente se lo ha ganado. Creo que el concepto de una contratación de diversidad es una especie de noción insidiosa de que las personas que están fuera de lo que parece la corriente principal no merecen estar allí. Quiero señalar que, en términos de números, todavía somos muy pocos en la televisión y el cine. Todavía tenemos un largo camino por recorrer antes de que la gente simplemente nos dé contrataciones de diversidad».