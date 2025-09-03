Los comerciantes revelan la cronología del aumento en las tarifas de los quioscos para elevarse del distrito del bloque M

Yakarta, Viva – Varias tiendas de alimentos virales en el distrito Blok MSouth Yakarta, obligado a cerrar la tienda después de pagar costura Doble debido a los sospechosos elementos traviesos que aumentan los precios de los alquileres parar hasta millones de rupias.

Leer también: Pramono ofrece a los comerciantes del quiosco de alquiler del distrito mlock m 2 meses en blok m hub



El cierre de esta tienda también es viral en varias redes sociales. Incluso algunas tiendas también transmiten su ansiedad a través de sus redes sociales personales.

Una de las tiendas de alimentos que deja debido a las acciones de la persona, Pao Tiam Blok M., el propietario, T (26) afirmó abrir el negocio de cero con sus colegas. T también confirmó el aumento en los precios de alquiler de tiendas.

Leer también: Pramono dijo que el aumento de los arrendamientos quioscos en el distrito del bloque M excedió el límite normal



«Es cierto (con respecto al aumento en los precios de alquiler de tiendas). Simultáneamente salimos el sábado (30/3/2025) a partir de las 22:00 WIB», dijo T, cuando se contactó el miércoles 3 de septiembre de 2025.



Varios puestos en el distrito de Blok M están cerrados

Leer también: Polemicu, Pramono, Director de MRT, sobre el aumento de las tasas de alquiler de quiosco en Blok M



Además, T reveló la cronología del comienzo del aumento en las tasas de alquiler de tiendas en su lugar para ganar dinero.

Admitió que el quiosco fue administrado oficialmente por el MRT a un precio de Rp306,000 fuera del costo de la electricidad y el agua. Entonces cada inquilino que está allí puede alquilar de dos a tres puestos.

«Según esta tienda, es diferente porque el verdadero estándar por quiosco es de 3M2, bueno, hay varios inquilinos que combinan de 2 a 3, incluso 4 puestos, así que 1. Ahora para la tarifa normal dada por el MRT (gerente oficial creído por el gobierno local) es alrededor de RP306,000 por quiosco para un mes», explicó T.

Además, T admitió que el precio del alquiler de la tienda había aumentado después de una «persona» o comerciante El tiempo que ha estado moviendo y formando una cooperativa comunitaria (Kopema) desde 1992. Estos elementos intervinieron en la gestión del MRT como el tercero para ser un intermediario entre los nuevos comerciantes y el MRT.

«¿Qué persona es un antiguo comerciante como inquilino (no el propietario) aumenta un precio de alquiler normal de Rp306,000 por mes, por lo que Rp2 millones por mes y Rp2.5 millones por mes para los quioscos en la posición del gancho», dijo.

Pero después de que los comerciantes pagaron un alquiler de quiosco a la persona, aparentemente el dinero no llegó al MRT. Luego, el MRT apagó la corriente eléctrica y regresó para recoger dinero de alquiler de quioscos a los comerciantes.

«Luego hubo un problema en junio, resultó que la persona con el Kopema no pagó el alquiler que habíamos pagado de enero a mayo al MRT. Por lo tanto, el MRT paralizó las actividades de los comerciantes al apagar toda la electricidad en el área, lo que terminó con nosotros que se le dijo nuevamente para alquilar desde enero-me a un precio de Rp300 por mes, por lo que el total de Rp1.5 millones, explicó T.

Luego, los comerciantes presionaron el contrato con el MRT para comenzar el pago de arrendamiento sin el tercero o el intermediario. Pero los hechos que ocurrieron, luego los inquilinos de estos quioscos fueron reemplazados nuevamente a los intermediarios y el precio subió.

«De alguna manera fuera de nuestro conocimiento, en julio a agosto, el pago comienza nuevamente para ser transferido a Kopema e incluso aumentó a RP3,6-4 millones (para la posición del gancho) por mes por quiosco. Y este precio se factura repentinamente en agosto con un atrasado durante 2 meses», explicó T.

Incluso T afirmó tener que pagar un alquiler de quioscos que se facturó 2 meses con un total de Rp7.2 millones y para los inquilinos en la posición de gancho de alrededor de Rp8 millones. Luego también están los comerciantes que se facturan RP. 30 millones debido al alquiler de cuatro puestos.

«Así que pagamos un doble de enero-mayo de Rp2 millones por mes más desde el principio, tuvimos que pagar un depósito de Rp2.5 millones en total a Rp12.5 millones. Luego (pago) la factura de MRT porque no se pagó por esta persona Rp1.5 millones. La pérdida total fue de Rp. 14 millones.

Para este incidente, T afirmó que todavía no había decidido encontrar un nuevo lugar o mudarse al sótano del cubo del bloque M. Porque todavía está traumatizado por este incidente.

«Si personalmente todavía no he decidido (buscando un nuevo quiosco), pero si otros amigos han comenzado a mudarse a los lugares de reubicación que ofrecen el MRT en el sótano 1», explicó T.

«Solo si personalmente todavía confío en un problema teniendo en cuenta que su lado también presiona el contrato con Kopema fuera de nuestro conocimiento de los comerciantes cuyas posiciones son claras, aún llenando el área», continuó.

Tvonews / ar spray