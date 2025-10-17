Los comerciantes dicen que son emocionantes las prácticas de Kiosk Mafia en el mercado de Pramuka desde 2016

Jacarta – Comerciante medicamentos y dispositivos médicos en Mercado ScoutMatraman, Yakarta Oriental (Jaktim), dijo práctica mafia parar con los altos precios que se han dado en este mercado desde 2016.

Uno de los comerciantes con las iniciales HR (49) reveló que la mafia de los quioscos pidió a Perumda Pasar Jaya que revocara el Decreto (SK) de los directores de PD Pasar Jaya número 47 de 2016 sobre la gestión de locales comerciales que limita la propiedad de los quioscos.

«¿Recuerdan la manifestación de 2016 en el mercado de Pramuka? Esto se hizo para proteger su negocio de alquiler de quioscos (mafia de quioscos). En ese momento, realizaron una manifestación para rechazar el Decreto Número 47 de 2016 de los Directores de PD Pasar Jaya», dijo HR en el este de Yakarta, el viernes.

Según él, las mafias rechazaron los elevados precios de alquiler actuales y en 2016 reforzaron sus negocios ilegales.

RR.HH. también evaluó que la mafia utilizó diversos métodos para proteger los quioscos que alquilaban a terceros.

Además, explicó que la mafia realizó una manifestación en rechazo al Decreto de Directores de Pasar Jaya porque la carta limitaba la propiedad a un máximo de un quiosco.

Mientras tanto, de los 400 quioscos disponibles actualmente en el mercado de Pramuka, 204 están controlados por la mafia de los quioscos, que luego se alquila a terceros.

«Ellos (la mafia de los quioscos) rechazaron inmediatamente el decreto, porque hasta ahora tenían al menos cinco quioscos. La manifestación fue un éxito y el gobierno finalmente intervino para anular el decreto», explicó HR.

Dijo que durante la manifestación, la mafia exigió que la política de alquiler de los quioscos volviera a su estado original. La razón es que el decreto emitido por los directores de PD Pasar Jaya cambió la política de alquiler de quioscos a cada año.

«En el decreto también se pide a los comerciantes que ocupen un puesto y no más. Pero aquí es diferente, una persona tiene entre 5 y 7 puestos», dijo HR.

Cuando Perumda Pasar Jaya intentó revitalizar el mercado, continuó, la mafia de los quioscos volvió a intentar proteger su negocio. Además, el proceso de revitalización se llevó a cabo una vez finalizado el límite de alquiler de quioscos de 30 años.

«En 2016, ellos (la mafia de los quioscos) pidieron una extensión del período del contrato por 30 años. El año que viene el contrato expira, por lo que les preocupa que si se revitaliza, su período de propiedad terminará y su negocio de alquiler de quioscos definitivamente se detendrá», dijo HR.

Anteriormente, Perumda Pasar Jaya negó información sobre un aumento en los precios de alquiler de quioscos después de la revitalización del mercado de Pramuka en el este de Yakarta, hasta cuatro veces el precio de alquiler actual.

«Los resultados del estudio muestran que la tarifa aplicada todavía está por debajo del valor de mercado recomendado», dijo el director principal de Perumda Pasar Jaya Agus Himawan cuando fue confirmado en Yakarta, el sábado 11 de octubre de 2025.

La determinación de las tarifas de alquiler de los quioscos, dijo, no se llevó a cabo unilateralmente, sino a través de un estudio integral en el que participaron equipos técnicos, financieros y resultados de valoraciones independientes de la Oficina de Servicios Públicos de Tasación (KJPP).

Su partido también ha dado seguimiento a las aspiraciones de todos los comerciantes a través de varios canales oficiales, incluido el DPRD de DKI Yakarta, la Comisión B, el Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad y el Defensor del Pueblo. (Hormiga)

