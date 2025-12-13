Los comerciantes de Kalibata siguen traumatizados, la Policía Metropolitana está presente para brindar asistencia

Jacarta – Comerciante cuyo puesto fue destruido tras los disturbios frente al Cementerio de los Héroes (TMP) KalibataPancoran, en el sur de Yakarta, recibió asistencia del jefe de policía de Metro Jaya, inspector general de policía Asep Edi Suheri.

Los comerciantes afectados por el caos en ese lugar recibieron asistencia en forma de capital y garantías de seguridad cuando se reanudaron sus actividades de compra y venta. Así lo reconoció el Coordinador de Comerciantes de Kalibata, Purwanto.

«Gracias a Dios por brindarnos ayuda, no importa cuánta ayuda, la aceptamos, se lo agradecemos. En segundo lugar, nos brindará seguridad cuando reanudemos las actividades de venta», dijo, citado el domingo 14 de diciembre de 2025.

Escena del crimen donde dos hombres fueron asesinados a golpes en Kalibata

Reveló que la condición actual de los comerciantes todavía está cubierta de trauma. Aunque la situación de seguridad se ha declarado propicia, la mayoría de los comerciantes no se han atrevido a regresar. ventas debido a la pérdida de todo el capital comercial.

«Para la situación actual de los comerciantes, todavía no nos hemos ido. En primer lugar, la situación ya es propicia, si Dios quiere, será segura, pero todavía estamos traumatizados. En segundo lugar, incluso si queremos vender, aunque sea propicio, nos estamos quedando sin capital», dijo.

Purwanto dijo que casi todos los comerciantes se vieron gravemente afectados por el incendio y la destrucción de sus quioscos. Muchos de ellos ahora no tienen nada con qué reiniciar sus negocios.

«Todos los comerciantes estamos destruidos. Lo siento por los demás amigos, incluso si queremos vender, ya no tenemos capital», dijo Purwanto.

En medio de esa situación, llegó la ayuda de Policía Metro Jaya. Purwanto y representantes de los comerciantes fueron invitados a Polda Metro Jaya y recibidos por el subjefe de policía, general de brigada Dekananto Eko Purwono, que representa a Kapolda Metro Jaya.

«Gracias a Dios fuimos llamados al Metro de la Policía. Nos invitó el subjefe de policía en representación del Metro de Kapolda. Primero expresamos nuestra preocupación y nos disculpamos por este incidente», dijo.

No sólo eso, el jefe de policía de Metro Jaya también prometió total seguridad cuando los comerciantes regresen a sus actividades, además de brindar asistencia capital a las víctimas.

Purwanto garantizó que la ayuda se distribuiría de manera justa y transparente según el nivel de daño experimentado por cada comerciante.

«Vamos a distribuir justamente según cada porción porque el daño varía según el nivel de daño», dijo.

Según datos de la coordinadora de comerciantes, el número total de comerciantes de la zona asciende a decenas de personas. Consta de 42 comerciantes de tiendas de campaña desmontables y 22 comerciantes permanentes.