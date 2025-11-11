Los comentarios recientes de Mike Norvell de FSU deberían dejar a los fanáticos desconcertados

Después de su reciente derrota por 24-10 ante Clemson tigresel Semínolas del estado de Florida Ahora tienen marca de 4-5 en la temporada y un temido 1-5 en el juego ACC. Este mal comienzo también llega inmediatamente después de una temporada 2024 en la que Florida State tuvo marca de 2-10.

Muchos fanáticos comienzan a preguntarse cuándo Mike Norvell será relevado de sus funciones como entrenador de fútbol. Sin embargo, Norvell no parece demasiado preocupado por el estado actual de este equipo de fútbol del estado de Florida, sino que cree que un campeonato nacional está en el horizonte para su programa.

Más fútbol americano universitario en Heavy: Nate Frazier de Georgia corre por toda la defensa del estado de Mississippi en un día de 181 yardas

Mike Norvell de FSU cree que los Seminoles alzarán el trofeo pronto

Es extraño decir esto cuando estás en peligro de ser despedido y tienes entre 6 y 15 años como entrenador en jefe de fútbol desde el comienzo de la temporada pasada.

Sin embargo, tras la derrota ante Clemson, Mike Norvell dijo lo siguiente sobre el futuro de Florida State: cortesía de Andrea Adelson de ESPN:

«Soy plenamente consciente de que la narrativa externa en torno a nuestro equipo no es buena, y alrededor de mí probablemente no sea buena. Eso está bien», dijo Norvell. «Eso no afectará el trabajo que voy a presentar y hacer. Voy a dar todo lo que tengo a este equipo con expectativas de campeonato».

Recientemente, el AD de FSU anunció que el estado de Mike Norvell probablemente será evaluado después de la temporada, pero Norvell aún confía en su capacidad como entrenador.

«De hecho, gané un campeonato y lo vamos a hacer de nuevo. Lo vamos a hacer aquí. Eso podría enojar a la gente. Que así sea. Estarán celebrando cuando levantemos un trofeo, y será la convicción que veo en nuestros jugadores, la convicción que veo en nuestros entrenadores, el talento que sé que tienen nuestros jugadores y los muchachos que vienen a ser parte de esto».

¿Tiene razón Mike Norvell al tener estas aspiraciones?

Si bien las últimas dos temporadas han sido difíciles para Mike Norvell y la base de fanáticos de Florida State, hay que recordar que Norvell pudo llevar a un equipo Seminole a un título de la ACC en lo que fue la era de los playoffs de fútbol universitario de cuatro equipos.

Si bien algunos fanáticos de FSU están pidiendo el trabajo de Norvell, tuvo temporadas consecutivas de 10 victorias en 2023 y 2024. Tiene marca de 37-32 como entrenador en jefe de los Seminoles.

Cuando se le preguntó sobre su futuro el lunes, Norvell realmente habló sobre su pasión por el programa de fútbol y su nivel de confianza en el futuro en general. Los fanáticos también deben recordar que cuando Norvell asumió el control, Florida State estaba en un punto bajo.

Puede que se sienta en un punto bajo una vez más, lo que no está lejos de una casi oportunidad de ganar un Campeonato Nacional. Norvell también sintió que había arreglado el programa una vez cuando asumió el cargo en 2020 y que podía hacerlo nuevamente.

Más fútbol americano universitario en Heavy: Los Georgia Bulldogs brindan actualizaciones clave sobre lesiones antes del enfrentamiento vs. Cuernos largos de Texas