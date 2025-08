Los comentarios de Rams de Micah Parsons resurgen después de la solicitud comercial

El Rams de Los Ángeles están equipados de manera única para entrar en una posible búsqueda de descontento Dallas Cowboys estrella Micah Parsonscuya solicitud comercial ha provocado intriga en torno a sus comentarios anteriores sobre el entrenador en jefe Sean McVay y apoyador externo Verso Jared.

Parsons, la selección general No. 12 del Draft 2021, publicó un largo mensaje en las redes sociales que detalla cómo su relación con los Cowboys se ha deteriorado por su contrato.

Sus comentarios de Rams cejas elevadas Como recordatorio de que Parsons tiene el dúo de LA en alta estima.

«No creo que Sean McVay obtenga el crédito que se merece», dijo Parsons a Packers de Green Bay jugador de ataque Amor Jordan en «El borde«En febrero.» Estás hablando de un equipo que fue todo incluido. Ellos han tenido Odell [Beckham Jr.], Por Miller, Leonard Floyd. Miras – Ramsey de Jale – Miras ese equipo de Super Bowl, estaban prácticamente apilados. Entraron todo. Cartieron todo. Y luego, después de ese año, dirían: «Estamos en modo reconstruido».

«[McVay] era como, ‘No, no estoy reconstruyendo’. Llevó a ambos equipos al Super Bowl. Tenía ese año inactivo, regresó, pero desde entonces han sido un equipo de calibre de playoffs y, casi, casi vencido, llegaron a esos juegos de campeonato de la NFC cada vez «.

Esta gran propuesta de comercio deportivo sigue ofertas similares y vería a los Rams descargar su Warchest, previamente presumiblemente destinado a un mariscal de campo en el draft de 2026, para aterrizar a Parsons.

Rams obtienen:

Micah Parsons

Selección 2026 de segunda ronda

2027 Selección de séptima ronda

Los vaqueros obtienen:

2026 selección de primera ronda

2026 Pick de primera ronda (a través de ATL)

2026 selección de tercera ronda

2026 selección de sexta ronda

Los Rams han tenido una temporada perdedora en ocho años bajo McVay. Que vino durante el quarterback Matthew StaffordLa temporada 2022 cortada por lesiones.

McVay ha llevado a los Rams a victorias en dos dígitos en seis de ocho temporadas, y sus nueve en otro.

La afinidad de Parsons por McVay es alentadora para los Rams. Es decir, si tuvieran interés en un oficio. Los Rams tienen OLB de tercer año Byron Youngquien lideró su grupo de posición en el equipo con 7.5 capturas en 2024. Aún así, un intercambio para Parsons podría llevar a los Rams a otro nivel.

El Los Rams tienen dos selecciones de primera ronda en el draft de 2026 gracias a su oficio con el Atlanta Falcons En el ciclo de este año. Laca podría mantener esas selecciones hasta 2026, Esperando aterrizar un QB.

Sin embargo, los Rams podrían ofrecerlos en un intercambio de Parsons en un Paquete Pocos equipos pueden igualar.

Los rams podrían formar dúo más dinámico

Un intercambio de los Rams pondría la destreza de pases de Parsons junto con el verso. Parsons elogió el verso por hacer que su presencia se sintiera como novato, usando eso para reforzar sus afirmaciones sobre McVay.

«Además de su Novato Defensivo del Año que acaban de redactar este año [Verse]No puedes nombrarme demasiados talentos superestrella que están en su lista, ¿sabes a qué me refiero? » Dijo Parsons. [Verse] allá arriba donde el Incluso hinchado o el TJ Watts. No lo hacen, redactaron algunos este año, pero no se puede decir que no es un bien entrenado [team]. No creo que obtenga suficiente crédito por eso «.

Parsons entró en más detalles sobre lo que hace que el versículo sea especial en comentarios después de que el joven de los Rams sea nombrado el jugador general No. 53 que ingrese a la temporada 2025 en la lista de los 100 mejores jugadores de la NFL.

El verso terminó la temporada 2024 con 4.5 capturas.

Sin embargo, lideró a los Rams con 33 presiones y tomó el último lugar en Encuesta de ESPN que identifica a los 10 mejores jugadores en cada posición alrededor de la liga en julio.

Los vaqueros que no buscan intercambiar Micah Parsons

Benjamin Solak de ESPN señaló que la exageración en torno a la joven defensa de los Rams no coincidió con su producción en general en 2024, y «luchó» para juzgar la unidad dirigida por el coordinador defensivo Chris ShulaReconocer el verso lideró el camino para el pase.

«Por un lado, la defensa de los Rams no fue excelente la temporada pasada. Ocupó el 28º en la EPA por juego permitido y 24º en la tasa de éxito; dio Último 24 puntos por viaje, la peor cifra para una defensa que hizo que los playoffs. LA mejoró a medida que avanzaba la temporada, pero nunca fue una unidad por encima del promedio». Solak escribió el 1 de agosto. «Por otro lado, el personal disponible era claramente el de una defensa por debajo del promedio, y me gusta lo que Shula hizo esquemáticamente.

«Los Rams tuvieron una de las tasas de bombardeo más bajas de la liga, con una de las tasas más altas de dejar a los jugadores fuera de la línea de scrimmage y en la cobertura».

Un intercambio para Parsons eliminaría parte de esa preocupación por los Rams y ayudaría a Shula.

Sin embargo, el dueño de los Cowboys Jerry Jones dijeron a los miembros de los medios el 2 de agosto que tiene No hay planes de comerciar El cuatro veces Pro Bowler y el dos veces All-Pro, Parsons. Eso dejaría a los Rams y cualquier otro posible destinos comerciales fuera de suerte.

Los comentarios de Micah Parsons sobre los Rams llaman la atención después de la solicitud de comercio