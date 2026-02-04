Los comentarios de Mauro Zijlstra tras vestir oficialmente el uniforme de Persija, listo para afrontar el objetivo del campeonato

VIVA – Joven delantero Selección Nacional de Indonesia, Mauro Zijlstraexpresó su entusiasmo tras ser presentado oficialmente como jugador persia Yakarta miércoles 4 de febrero de 2026.

El jugador nacido en Zaandam, Países Bajos, destacó su disposición para afrontar grandes desafíos con los Kemayoran Tigers, logrando el objetivo de campeón que lleva el club capitalino.

En su declaración tras ser presentado por Persija, Mauro admitió que venía con una fuerte determinación de adaptarse y contribuir al máximo. Entiende que las expectativas en un club tan grande como Persija no son fáciles, sino que se convierten para él en una motivación.



Mauro Zijlstra, nuevo delantero del Persija Jakarta

«Estoy muy preparado para aceptar el desafío con Persija. Persija es un gran equipo que tiene el objetivo de ganar esta temporada. Estoy muy entusiasmado por aceptar este desafío», dijo Mauro, citado en el sitio web oficial de Persija.

Además, Mauro dijo que su familia también sintió su felicidad por unirse a Persija. Según él, la decisión de aceptar la propuesta de Persija fue un paso importante en su carrera profesional.

«Estoy muy feliz, al igual que mi familia. Como dije, Persija es un gran club. Así que estoy muy feliz de estar aquí», afirmó.

Mauro ya había sido presentado oficialmente a Persija como parte del refuerzo del equipo para la segunda parte. Superliga temporada 2025/2026. Se proyecta que su presencia agregará profundidad a la primera línea además de ser una inversión a mediano plazo para el club.

Con experiencia como entrenador de fútbol europeo y experiencia con la selección de Indonesia, se espera que Mauro pueda adaptarse rápidamente y responder a la confianza depositada en él por Persija, en línea con la ambición del club de competir en lo más alto de la Superliga 2025/2026.