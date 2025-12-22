Los comentarios de LeBron James el día de Navidad deberían preocupar a los fanáticos de los Lakers

El delantero veterano LeBron James preferiría estar en casa en Navidad que con su Lakers de Los Ángeles compañeros de equipo cuando se enfrentan al Cohetes de Houston esta temporada navideña. Ese sentimiento es perfectamente comprensible, dado lo hombre de familia que es y siempre ha sido James.

Sin embargo, los fanáticos de los Lakers también tienen razón en estar preocupados por James, quien cumplirá 41 años la próxima semana y aparentemente ya no prioriza el baloncesto tanto como lo hacía en su juventud.

«Preferiría estar en casa con mi familia», dijo James el domingo. vía Informe Bleacher. “Pero quiero decir, es el juego. Es el juego que me encanta, un juego que vi cuando era niño el día de Navidad, viendo a muchos de los mejores jugar ese juego en Navidad. Siempre ha sido un honor jugarlo.

«Obviamente, voy a ser completamente honesto, me gustaría estar en casa en el sofá con mi familia durante todo el día. Pero nuestro número está llamado, así que tenemos que salir y actuar y lo espero con ansias».

LeBron James: líder del día de Navidad

James, que tocará su disco Juego del vigésimo día de Navidad el jueves, ha aparecido en las transmisiones de la temporada navideña de la NBA casi todos los años desde su temporada de novato, excepto 2004, 2005 y 2006. Esa fue una ventana de tres años en la que la NBA tenía solo uno o dos juegos el día de Navidad, con los espacios reservados estrictamente para los Lakers liderados por Kobe Bryant y los liderados por Shaquille O’Neal. Calor.

En sus 19 partidos anteriores del día de Navidad, James ostenta el récord de la liga de más victorias (récord de 11-8), puntos (507), robos (32) y tiros de campo anotados (180).

En los últimos años, algunos de sus mejores momentos del día de Navidad se produjeron contra el equipo liderado por Stephen Curry. guerreros del estado doradoincluyendo su primer juego del día de Navidad como Laker en 2018 cuando llevó a los Púrpura y Dorado a superar a los entonces campeones reinantes de la NBA. También estuvo el increíble juego de 2016 cuando James y Kyrie Irving se combinaron para 56 puntos para derrotar a los Warriors liderados por Kevin Durant y Curry.

Lakers esperan recuperarse para Navidad

Al ingresar al concurso del martes contra el soles fénixLos Lakers tienen cinco jugadores: Luka Doncic (contusión en la pierna izquierda), Rui Hachimura (ingle), Austin Reaves (tensión en la pantorrilla), Daniel Ayton (codo) y Gabe Vicente (volver) en la lista de lesionados. Si bien se espera que Hachimura y Ayton regresen de manera inminente, todavía no hay información al respecto. ¿Cuánto tiempo estará Doncic fuera de acción? tras sufrir su lesión el domingo.

En cuanto a Reaves, el segundo máximo anotador de los Lakers fue Visto en Shoototooound este fin de semana luce bastante saludable, lo que sugiere que su regreso podría estar a la vuelta de la esquina. Los Lakers necesitan desesperadamente que Reaves regrese, especialmente después de la noticia de la lesión de Doncic.

Además del choque entre Lakers y Rockets, el Día de Navidad de la NBA de 2025 La lista de juegos incluirá a los New York Knicks contra los Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder contra Espuelas de San Antonio (¡Alerta Chet vs Wemby!), Golden State Warriors contra Dallas Mavericks y Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves.

Muchos creen que una temporada de la NBA realmente no comienza hasta el día de Navidad. Siguiendo ese sentimiento, los Lakers de LeBron James comienzan su temporada contra los Rockets el jueves.