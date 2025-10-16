Los comentarios cínicos de Erin Taulany a sus suegros, Zeda Salim dice que Ammar Zoni necesita ayuda

VIVA – Noticias sobre comentarios cínicos virales. Erin Taulany Al parecer, los lectores se muestran reacios a cuidar de sus suegros durante la Umrah. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. Circulación del contenido de la demanda de divorcio André Taulany también resaltado.

Sin mencionar la triste situación. Ammar Zoni, Zeda Salim Ammar dijo que necesitaba dos tipos de ayuda. Para leerlo en una sola página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición Round Up del jueves 16 de octubre de 2025. ¡Vamos, desplázate!

¡Viral! Comentarios cínicos de Erin Taulany sobre negarse a cuidar de sus suegros durante la Umrah: ¡Tus padres están enfermos allí!



André Taulany y Rein Wartia Trigina

Finalmente se reveló el punto principal de los problemas domésticos de Andre Taulany y Rien Wartia o Erin. En el expediente de divorcio que se volvió viral en las redes sociales, se descubrió que Andre Taulany (peticionario) había invitado una vez a Erin (demandado) a asistir a la Umrah con su familia, pero fue rotundamente rechazado.

Circulando el contenido de la demanda de divorcio de Andre Taulany contra Erin



André Taulany y Rein Wartia Trigina

Recientemente se difundió el contenido de la demanda de divorcio presentada por Andre Taulany contra su esposa, Erin Taulany. El contenido sorprendió a mucha gente. No se trata sólo de la ruptura de la relación entre marido y mujer, sino también de la disputa entre los suegros y la familia extendida de Erin y Andre, que se dice que es uno de los principales desencadenantes.

Entristecido por el estado de Ammar Zoni, Zeda Salim: Parece que necesita dos tipos de ayuda



Zeda Salim y Ammar Zoni

La atención del público vuelve a centrarse en el actor Ammar Zoni, no sólo por los problemas legales actuales que lo involucran en un presunto caso de abuso de drogas, sino también por el lado personal que reveló su mejor amigo, Zeda Salim.

Según Zeda, el estado actual de Ammar Zoni no sólo requiere asistencia jurídica, sino también ayuda seria en relación con su salud mental. Incluso pronunció fuertes frases aludiendo a la necesidad de que Ammar Zoni recibiera un tratamiento profesional.

Hechos-hechos DJ Panda Atender llamadas policiales sobre casos con Erika Carlina



DJ Panda Foto : Instagram/djpanda_oficial

El músico y disc jockey Giovanni Surya Saputra, más conocido como DJ Panda, finalmente respondió a una citación para ser interrogado en la policía de Metro Jaya sobre informes de presuntas amenazas realizadas por la artista Erika Carlina. Los siguientes son los hechos resumidos por VIVA.