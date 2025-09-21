Los comandantes sorprendentes inactivos antes del enfrentamiento de los Raiders

El Comandante de WashingtonS finalizó su lista inactiva para el juego de la Semana 3 de hoy contra los Raiders de Las Vegas en el Northwest Stadium. El entrenador en jefe Dan Quinn y su personal confirmaron que seis jugadores no se unirán, obligando al equipo a ajustar su estrategia y profundidad para un enfrentamiento crítico de principios de temporada.

El equipo declaró mariscal de campo Jayden Danielsextremo defensivo Preston Smithapoyador Kain Medranoguardia Brandon Colemanreceptor ancho Noé Browny ala cerrada John Bates como inactivo. La decisión de dejar de lado a Daniels se produce después de una semana de monitorear su progreso de recuperación. Quinn enfatizó durante la conferencia de prensa del viernes que Washington priorizaría un plan de regreso al juego cauteloso e inteligente para el mariscal de campo de segundo año. La decisión de Coleman de estar inactiva es una sorpresa que el jugador de segundo año practicó la mayor parte de la semana y jugó en el último concurso del equipo contra los Packers. El equipo mencionó que su incapacidad para jugar no estaba relacionada con las lesiones.

Marcus Mariota Liderará la ofensiva en ausencia de Daniels. Mariota, un veterano experimentado, se ha preparado con la ofensiva del primer equipo durante toda la semana y tiene la plena confianza del coordinador ofensivo Kliff Kingsbury y el cuerpo técnico. Los comandantes ingresan al juego con un récord de 1-1, con el objetivo de asegurar una victoria de recuperación después de la derrota de la semana pasada ante Green Bay.

Recientemente firmó la ausencia de Smith deja a Washington sin un liniero defensivo experimentado. El liderazgo veterano y la capacidad de pase de Smith podrían haber sido clave contra una ofensiva de los Raiders que presenta armas versátiles. Los comandantes confiarán en Dorance Armstrong, Von Miller y los contribuyentes más jóvenes para generar presión sobre el mariscal de campo de Las Vegas, Geno Smith.

Ajustes ofensivos y jugadores de profundidad para mirar

La lista de inactivos también afecta la alineación ofensiva de Washington. La ausencia del guardia de Brandon Coleman obliga a la línea ofensiva a reorganizarse, probando potencialmente la profundidad de la unidad contra un frente defensivo de los Raiders anclado por Maxx Crosby.

La lesión del receptor abierto de Noah Brown lo mantiene al margen, limitando las opciones de recepción de Washington y aumentando la carga de trabajo para Terry McLaurin, Deebo Samuel Sr. y el receptor de pases novato Jaylin Lane.

El ala cerrada John Bates sentada podría afectar los esquemas de bloqueo de Washington y la profundidad de paso en la posición. Espere que el ala cerrada del veterano Zach Ertz desempeñe un papel aún más importante que el que está acostumbrado, con opciones de respaldo interviniendo para admitir situaciones de bloqueo y de yardas cortas.

Historia en la fabricación de casa

Los comandantes ingresaron esta temporada con el objetivo de defender su campo local y construir sobre el éxito del año pasado en el Northwest Stadium. Con una victoria, Washington se mudó a 2-1 por tercera temporada consecutiva y mantendría su impulso en casa. El equipo anotó 20 o más puntos en siete juegos en casa consecutivos que se remontan al año pasado, y buscarán extender esa racha a pesar de los contribuyentes clave faltantes.

Quinn ha elogiado repetidamente la resiliencia de su equipo, recordando a los fanáticos y jugadores que la adversidad ofrece oportunidades de crecimiento. El enfrentamiento contra Las Vegas requerirá contribuciones de los jugadores de rol ansiosos por demostrar su valía. Los fanáticos pueden esperar que Washington juegue con energía, disciplina y determinación mientras intentan obtener una victoria en la declaración frente a su multitud local.