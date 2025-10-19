Los comandantes se unen para reemplazar a los receptores lesionados con la firma de Burks

Getty

El Comandantes de Washington se están quedando sin receptores abiertos sanos de cara a su enfrentamiento de la Semana 7 contra los vaqueros de dallas. El equipo se quedará sin Terry McLaurin y Samuel Deebosus dos mejores receptores, y Noé Brown permanece en la reserva de lesionados.

Los comandantes adelgazan en el receptor abierto antes del juego de los Cowboys

Eso deja solo cuatro receptores activos en la lista. Lucas McCaffrey, Chris Moore, Jaylin Laney robbie elegido. Está lejos de ser una situación ideal mientras los Commanders intentan permanecer en la carrera por la NFC Este.

McLaurin se ha perdido tres partidos consecutivos por una lesión en el cuádriceps y Samuel todavía está lidiando con un hematoma en el talón que lo limitó contra el Osos de chicago en la Semana 6. Brown no ha jugado desde la Semana 2 contra el Empacadores de Green Bayy después de semanas de incertidumbre, los comandantes finalmente lo colocaron en la reserva de lesionados.

Las lesiones han obligado al gerente general Adam Peters a buscar soluciones rápidas, y esta semana encontró una en la ex selección de primera ronda. Treylon Burks. Washington fichó a Burks para el equipo de práctica después de traerlo de visita.

Burks fue seleccionado en el puesto 18 global por el Titanes de Tennessee en 2022 como posible reemplazo de A.J.Brown. Pero las lesiones y el juego inconsistente limitaron su producción, y los Titans siguieron adelante a principios de esta temporada. La decisión de Washington de contratarlo es un movimiento de bajo riesgo destinado a agregar profundidad a una ofensiva que se está quedando sin opciones.

Washington Insider cree que la medida envía un mensaje

Me gusta el fichaje de Burks. Riesgo muy bajo y tal vez valga la pena. Pero también está bastante claro que no hay muchas buenas noticias inminentes con los actuales WR heridos (McLaurin, Deebo) – JP Finlay (@JPFinlayNBCS) 16 de octubre de 2025

Si bien contratar a Burks les da a los Commanders otro cuerpo como receptor abierto, una fuente cree que también podría ser una señal de que las cosas no están mejorando con McLaurin o Samuel. NBC Sports Washington’s JP Finlay dijo que el momento del movimiento puede indicar más malas noticias para las estrellas lesionadas del equipo.

«Me gusta la firma de Burks. Riesgo muy bajo y tal vez valga la pena», escribió Finlay en X. «Pero también está bastante claro que no hay muchas buenas noticias inminentes con los actuales WR lesionados (McLaurin, Deebo)».

Los Commanders ahora tienen cinco receptores abiertos en el equipo de práctica, un número inusualmente alto, lo que muestra cuánto se está preparando la directiva para posibles ausencias a largo plazo.

El entrenador en jefe Dan Quinn no dio una actualización firme sobre McLaurin o Samuel esta semana, pero dijo que el equipo «vería dónde están las cosas después del descanso». El próximo partido de Washington después de Dallas será el lunes por la noche de fútbol contra el Jefes de Kansas City en la semana 8, dando a los jugadores lesionados un poco más de tiempo para recuperarse.

«Hemos tenido lesiones todo el año, pero eso es parte del juego». Quinn dijo fritosí. «Vamos a trabajar con los muchachos que están listos. Es una buena oportunidad para que algunos de nuestros receptores más jóvenes demuestren lo que pueden hacer».

Los Commanders ingresan a la Semana 7 con marca 3-3 y enfrentan un enfrentamiento divisional crítico contra los Cowboys, quienes se sientan justo detrás de ellos en la tribuna.ngs. Con tantos receptores fuera, el mariscal de campo novato Jayden Daniels probablemente dependerá más de pases cortos, ala cerrada Zach Ertzy el juego terrestre para mantener la ofensiva en movimiento.

Como resumió Quinn: «Nunca querrás perder a muchachos como Terry o Deebo, pero confiamos en el siguiente hombre. Así es como debe operar este equipo».