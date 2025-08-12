Los comandantes se mueven del apoyador de segundo año

El Comandantes de Washington Perdió poco tiempo tomando una decisión de la lista después de su primer partido de pretemporada del 8 de agosto en Foxborough, Massachusetts. Pocos días después de caer ante los New England Patriots, el equipo lanzó un apoyador de segundo año Dominique Hamptonun movimiento reportado por Insider de la NFL Lake Lewis Jr.

«Los movimientos de la lista de @Commanders Ver LB Dominique Hampton son liberados después de una mala actuación en el primer partido de pretemporada contra los Patriotas. #NFL #RAISEHAIL», compartió Lewis en las redes sociales, confirmando las noticias que tomó un poco por sorpresa.

En un movimiento no sorprendente el @Commanders han lanzado LB Dom Hampton. La seguridad universitaria convertida se veía fuera de lugar contra NE para comenzar la pretemporada. #NFL #Raisehail pic.twitter.com/mk93ahkswl – Lago Lewis Jr (@lakelewisjr) 11 de agosto de 2025

Hampton, quien ingresó a la liga como un prospecto de desarrollo, había estado trabajando para forjar un papel más importante en defensa y equipos especiales. Sin embargo, su excursión contra los Patriots no fue según lo planeado. Los tacleados perdidos, los ángulos de búsqueda lentos y las dificultades de cobertura llamaron la atención de los entrenadores y evaluadores. En la NFL, las actuaciones de pretemporada pueden hacer o romper las posibilidades de un jugador de hacer la lista.

La actuación en Foxborough sella su destino

Washington ingresó al enfrentamiento contra Nueva Inglaterra con énfasis en evaluar el talento joven. La mayoría de los titulares veteranos descansaron, lo que le dio a jugadores como Hampton una oportunidad extendida para demostrar su progreso desde la temporada anterior. Desafortunadamente para Hampton, el momento se escapó.

Durante sus representantes, los corredores de los Patriots encontraron espacio para correr, y las alas cerradas ganaron la separación en situaciones de yardas cortas. En una liga donde se analiza cada disparo, tales desgloses pueden ser costosos. Los pasos en falso de Hampton, combinados con el fuerte juego de otros apoyadores en el campamento, dejaron al cuerpo técnico con una decisión dura pero rápida.

Liberar a un jugador tan temprano en la pretemporada envía un mensaje al resto de la lista. El entrenador en jefe Dan Quinn y la oficina principal están dejando en claro que el rendimiento es importante de inmediato, no más tarde en agosto. El movimiento también abre representantes para jugadores más jóvenes y adiciones recientes, lo que les permite mostrar sus habilidades en los próximos juegos de pretemporada.

Mirando hacia el grupo de apoyadores de Washington

Con Hampton desaparecido, los comandantes se apoyarán en una combinación de nombres establecidos y talento emergente como apoyador. Jugadores como Bobby Wagner y Frankie Luvu encabezará la unidad, mientras que el campamento se destaca como Henna Medrano Y los aspirantes a la lista marginal verán mayores oportunidades para ganar un lugar.

El esquema defensivo de los comandantes bajo el coordinador defensivo Joe Whitt Jr. y Quinn exigen velocidad, disciplina y versatilidad de sus apoyadores. Las contribuciones especiales de los equipos son igualmente importantes, lo que significa que cada snap en la práctica y la pretemporada tiene peso. La partida de Hampton también podría abrir la puerta para otra adición si el cuerpo técnico siente que se necesita más profundidad antes de que la temporada regular comience.

Para Hampton, el lanzamiento marca un revés, pero no necesariamente el final de su viaje de la NFL. Otros equipos pueden verlo como un jugador que vale la pena desarrollar más, especialmente dadas sus herramientas y tamaño atléticos.

En cuanto a Washington, la decisión subraya un enfoque sin sentido este verano. Los jugadores que aprovechan al máximo sus oportunidades de pretemporada se acercan a asegurar un lugar en la lista, pero aquellos que vacilan pueden encontrarse en el exterior mirando hacia adentro, tal como lo hizo Hampton después del viaje del equipo a Nueva Inglaterra.