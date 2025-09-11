Los comandantes rompen la estrella que impulsan la nueva defensa ‘exótica’

Encontrar formas de compensar por la falta de rushers de bordes de élite y prolíficos fue una prioridad para el Comandantes de Washington Esta temporada, y el coordinador defensivo Joe Whitt Jr. ha presentado algo «exótico y confuso», un nuevo esquema impulsado por una estrella de la ruptura.

Extremo defensivo Dorance Armstrong Jr. ‘S Versatility fue la clave para el uso inteligente de las partes móviles en la semana 1. Cuando el jugador de juego, Whitt mostró a los rivales de NFC East el Gigantes de Nueva York Una apariencia de «ameba».

Este era un frente con D-Lineman de pie, sin poner sus manos en la tierra, y moverse en diferentes puntos antes y después del SNAP. Nadie se movió tanto como Armstrong, quien se benefició más del cambio de esquema.

Los comandantes tienen algo nuevo en defensa

El nuevo frente defensivo al estilo de la ameba de Whitt fue desglosado por Mark Tyler de SB Nation’s Hogs Haven. Destacó cómo «los cuatro D-Lineman están en una posición de pie y tanto Payne como Armstrong son caminados sobre las tacleadas en el chasquido».

Frente de ameba híbrida aquí desde Whitt. Los cuatro D-Lineman están en una posición de pie y tanto Payne como Armstrong son caminados por los tacleados como el chasquido. ¡Gran reconocimiento de juego y apresurado aquí por Payne en el futuro! pic.twitter.com/zz6a14q4xw – Mark Tyler (Hogs Haven) (@Tiller56) 8 de septiembre de 2025

La imprevisibilidad del frente dio una nueva vida en una línea ampliamente esperado para ser una debilidad del equipo. En cambio, el frente defensivo de Washington dominó las trincheras contra los Gigantes.

Ese dominio se tradujo en permitir solo 74 yardas por tierra de 23 intentos. Ponerse más duro contra la carrera fue imprescindible después Saquon Barkley y el Filadelfia Eagles Steamrolled a los comandantes en el juego de campeonato NFC de la temporada pasada.

Reducir siete touchdowns por tierra con un lugar en el Super Bowl en la línea provocó una revisión de la línea defensiva de los comandantes. Hubo señales durante la pretemporada, el personal nuevo y versátil estaba probando más resistente en el sueloPero Whitt y el entrenador en jefe Dan Quinn también querían un mayor empuje en la carrera de pase.

Los diseños de la ameba de Whitt tenían mariscal de campo de los Gigantes Russell Wilson bajo constante coacción. Como cuando el tackle defensivo Daron Payne cerrado para este saco, Destacado por Tyler.

Mientras Payne ganaba por el interior, otros se movían por todas partes.

Dorance Armstrong Jr. Key al nuevo estilo de defensa

La mayor flexibilidad fue el énfasis cuando los comandantes agregaron a su línea defensiva esta temporada baja. D-Tackle de alto precio Estante se le asignó rápidamente un Breve de omisión de WhittMientras que el anterior Patriotas de Nueva Inglaterra guardavía Deatrich Wise Jr. ha hecho una carrera con el final y el tackle, al igual que Armstrong.

Este último terminó la temporada pasada como el mejor liniero de la lista, pero necesitaba ayuda, así como un papel ampliado. Las diversas alineaciones de Armstrong contra los Gigantes mostraron cuán creativos se están llevando a cabo los comandantes.

Esas alineaciones fueron enumeradas por Ben Standig del equipo 980citando estadísticas de Enfoque profesional de fútbol.

Los entrenadores ven la versatilidad de la sala DL no basada únicamente en el grupo colectivamente, sino individualmente. Aquí es donde algunos se alinearon en la semana 1, por @Pff: Payne (45): DLT (23), DRT (1) y (15), LOLB (4), NT (1), nosotros (1) Armstrong (40): y (2), que (6), LOLB (13), REO (3), Rolb. – Ben Standig (@Benige) 9 de septiembre de 2025

A pesar de que Payne y Kinlaw también se deslizaron en diferentes puntos, Armstrong fue el más ocupado de los disruptores móviles a disposición de Whitt. Tanto él como Quinn entrenaron al jugador con el Dallas CowboysY están aprovechando cada elemento del conjunto de habilidades de Armstrong para inspirar a un potencial intérprete.

Grabó su primer saco de la campaña, pero lo que contó más fue la presión constante que Armstrong aplicó en el bolsillo. Como 106.7 La Grant Paulsen del ventilador anotado, «Estadísticas de la próxima generación Le acreditó con 9 presiones, empatadas en la mayoría en la NFL en la Semana 1. PFF le asignó 6 en el juego. De todos modos, él fue un destacado «.

Dorance Armstrong no está recibiendo suficiente crédito por su actuación el domingo. Las estadísticas de Next Gen le atribuyeron 9 presiones, empatadas en la mayoría en la NFL en la Semana 1. PFF le asignó 6 en el juego. De todos modos, él fue un destacado. Aquí están las 9 presiones NGS. pic.twitter.com/sdiwow7fo8 – Grant Paulsen (@granthpaulsen) 10 de septiembre de 2025

Esto es lo que los comandantes quieren del liniero encargado del rol clave por adelantado. Firma del futuro miembro del Salón de la Fama Por Miller Se agregó un poco de jugo a la carrera del tercer intento, pero la capacidad de Armstrong para impulsar la ameba puede tener un mayor impacto.