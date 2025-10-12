Los comandantes reciben una gran actualización sobre la cronología de las lesiones de Terry McLaurin antes de la ‘MNF’

receptor ancho Terry McLaur se perderá un tercer partido consecutivo debido a una lesión en el cuádriceps, pero afortunadamente para el Comandantes de WashingtonSu regreso puede no estar muy lejos.

Tom Pelissero de NFL Network informó el domingo que McLaurin podría regresar en la Semana 7.

“No ha habido contratiempos”, dijo Pelissero. «Simplemente está trabajando en su rehabilitación. McLaurin tiene la oportunidad de regresar la próxima semana».

Los Comandantes (3-2) reciben el Osos de chicago el lunes por la noche de fútbol.

McLaurin avanza en la práctica

McLaurin estuvo fuera la mayor parte del campo de entrenamiento mientras presionaba por un nuevo contrato. El dos veces Pro Bowler tuvo 10 recepciones para 149 yardas en los primeros tres juegos antes de lastimarse el cuádriceps en un Victoria de la semana 3 sobre el Asaltantes de Las Vegas.

Después de no practicar durante toda la semana, McLaurin fue oficialmente descartado el sábado por el entrenador en jefe Dan Quinn.

Si bien hay optimismo de que McLaurin estará listo para un enfrentamiento clave de la NFC Este en la Semana 7 contra el vaqueros de dallasAún necesitará mostrar progreso en la práctica durante los próximos días para obtener luz verde para jugar.

Durante una parte de la práctica del sábado, se vio a McLaurin, de 30 años, corriendo sprints en un campo lateral, una señal alentadora mientras trabaja en su camino de regreso.

Luego de su quinta temporada consecutiva de 1,000 yardas recibidas, McLaurin firmó una extensión de tres años y $96 millones en agosto.

Se espera que los comandantes no tengan múltiples receptores

Los Comandantes también descartaron al receptor Noé Brown (ingle/rodilla), mientras Samuel Deebo (talón) no practicó el jueves ni el sábado, pero se espera que juegue el lunes a pesar de estar catalogado como cuestionable.

Samuel ha sido el receptor más productivo de los Commanders desde que fue adquirido en un intercambio de temporada baja con los 49ers de San Francisco. El All-Pro ha sido atacado en 38 ocasiones, la mayor cantidad del equipo, lo que resultó en 30 recepciones para 300 yardas y tres touchdowns. También corrió para 46 yardas y una anotación.

marrón, quien famoso atrapó un touchdown Hail Mary para vencer a los Bears en octubre pasadose lastimó la ingle en una derrota de la Semana 2 ante los Empacadores de Green Bay pero recién volvió a practicar esta semana. Evidentemente, necesitará más tiempo antes de poder volver a la acción por completo.

«Tuvo una buena semana en el trabajo individual, pero todavía no ha llegado a ese punto», dijo Quinn, a través de John Keim de ESPN.

Con McLaurin y Samuel todavía fuera de juego, Lucas McCaffrey se perfila como el segundo receptor detrás de Samuel.