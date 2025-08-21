Los comandantes RB tienen una reacción contundente al futuro de Brian Robinson Jr.

El Comandantes de Washington Tratando de intercambiar iniciador Brian Robinson Jr. Es una buena noticia para todos los demás corredores en la lista, y un miembro de la tabla de profundidad que lucha por un lugar en la lista fue contundente cuando se le preguntó sobre el futuro de su compañero de equipo.

Compañero corredor Chris Rodríguez Jr. Resumió la naturaleza algo fría y a menudo de los negocios de la NFL cuando se le preguntó cómo la especulación comercial sobre Robinson ha impactado su propio enfoque.

Robinson dijo a los periodistas, incluido Ben Standig del equipo 980El miércoles 20 de agosto, cómo «al final del día, todos nos estamos centrando en nosotros mismos, todos estamos tratando de hacer el equipo».

Es una reacción contundente, pero Rodríguez sabe que está en un luchar para quedarse. El joven de 24 años le dijo a Standig que sigue comprometido con «solo creer en mí mismo, ya sabes, saliendo a toda velocidad, haciendo lo que estaba haciendo. No creo que necesite cambiar nada».

Esa es una audaz muestra de confianza de un jugador en la burbuja de la lista y que necesita un gran día durante el último juego de pretemporada contra el Ravens de Baltimore el sábado 23 de agosto. Rodríguez puede justificar el respaldo porque ya está impresionado durante la campaña de exhibición, y porque los comandantes están cambiando las cosas en el juego terrestre.

Cambios que comienzan con Encontrar un socio comercial para Robinson.

Chris Rodríguez Jr. se ve bien para el lugar de la lista

Robinson no estaba involucrado el último tiempo contra el Bengals de CincinnatiProporcionar a Rodríguez la oportunidad de recordarle al entrenador en jefe Dan Quinn sobre su talento. Este último habrá quedado impresionado por lo que vio, particularmente un estallido de 40 yardas en el medio.

Sucedió en una carrera de trampa Entrenador y Casey de El club de llamadas de juego identificado como «Crunch».

Esta obra mostró todas las mejores características que Rodríguez trae al ataque por tierra. Es un verdadero corredor norte-sur que puede golpear las defensas entre las tacleadas.

Se supone que Robinson se ajusta a la misma descripción, pero un Debilidad central en su juego revela por qué los comandantes quieren un intercambio.

Los comandantes tienen buenas razones para explorar la opción de intercambio de Brian Robinson Jr.

Si bien Robinson ha luchado para ganar yardas antes del contacto y luego romper las tacleadas, Rodríguez ha demostrado ser un corredor más castigador. Promedió un acreditable 3.2 yardas después del contrato por intento de apresuración la temporada pasada, según Referencia de fútbol profesional.

Los números muestran que Rodríguez puede agregar el elemento de potencia que los comandantes aún necesitan en el suelo. Su fuerza bruta complementa la velocidad de escape del veterano versátil Saludo de Austinjunto con novato de la ruptura y la selección de séptima ronda del draft de la NFL de 2025 Jacory Croskey-Merritt.

Ver a Croskey-Merritt mostrar habilidades pro-listas y potencial de juego de juegos hace que sea más fácil para los comandantes sentirse cómodos al tratar a Robinson. El jugador de 26 años ha sido un titular útil, pero Robinson rara vez ha traído talentos de élite al campo.

No es una fuerza abrumadora, ni el ex Alabama es un velocista capaz de anotar en un instante. Algunas habilidades de recepción decentes hacen que Robinson sea útil, pero otras espaldas en la rotación son más efectivos para los receptores de pases, especialmente Ekeler y compañeros veteranos Jeremy McNichols.

Agregue las habilidades por tierra del receptor All-Pro de doble amenaza Deebo SamuelY el momento está maduro para que los comandantes se muevan de Robinson. Especialmente si Rodríguez clava ese lugar en la lista como una opción legítima de yarda corta.