Los comandantes QB Jayden Daniels emocionan, aterroriza en TD Run

Durante unos segundos, al menos, el Comandantes de Washington Vi sus vidas colectivas destacar ante sus ojos. Era aproximadamente la misma cantidad de tiempo que tardó el mariscal de campo Jayden Daniels correr 15 yardas para un touchdown de pretemporada contra el Bengals de Cincinnati el 18 de agosto.

En la primera serie ofensiva del juego para los comandantes, Daniels escribió una campaña de anotación de 4 jugadas y 74 yardas coronada por su carrera de touchdown de 15 yardas para empatar el marcador en 7-7 frente a la multitud local en Landover, Maryland.

Los últimos yardas fueron los más aterradores.

Alrededor de la línea de 5 yardas, Daniels tuvo la oportunidad de deslizarse. En cambio, decidió hacer un movimiento final para anotar con 2 espaldas defensivas que todavía tenían lo que parecían disparos claros.

Si no fuera por jugar contra una de las peores defensas de la NFL, podría haber resultado en un desastre.

Fue el único impulso de Daniels fue en el juego antes de dar paso al mariscal de campo de respaldo Josh Johnson.

«Creo que lo que escuchaste que había un jadeo colectivo de todos en el estadio», dijo el analista de ESPN Monday Night Football Play-by-Play Joe Buck. «También ves por qué Daniels es tan emocionante y los fanáticos tienen expectativas tan altas».

«¿Por qué no bajaste?» Lisa Salters de ESPN preguntó Daniels durante una entrevista secundaria en el segundo trimestre. “Sabes que todos en el edificio aguantan la respiración, ¿verdad?

«Quería anotar», dijo Daniels, sonriendo. «Y luego todos vitorearon, así que …»

Las redes sociales reaccionan a la ejecución de TD Electric de Daniels

Solo un pequeño vistazo al conjunto de habilidades únicas de Daniels envió a las redes sociales zumbando después de su carrera de touchdown.

«Esto debería haber terminado con un gran golpe por Batalla Jordania» James Rapien de Bengals Talk escribió En su cuenta X oficial. «En su lugar es un TD para Jayden Daniels. Describe la defensa de los Bengals en una palabra. Comenzaré: yikes «.

«Jayden Daniels : Todavía elite » Reportero de comandantes Chad Ryan escribió en X. «Deja atrás en el conjunto vacío, no le gusta lo que ve, así que lo dirige en sí mismo».

«Jayden Daniels es ridículo » El ex mariscal de campo de la NFL Chase Daniel Escribió en su cuenta oficial X.

“No reaccionando exageradamente ni nada más que Jayden Daniels realmente podría ser QB1 este año «, Draftkings escribió en su cuenta X oficial.

«Estimado Jayden DanielsNo te deslizaste » 7News Scott Abraham de DC escribió en X. «Eso daba miedo. No vuelvas a hacer eso. Amor, todos XO».

Esperaba ansiosamente campaña de segundo año para Daniels

No había una sola persona en el universo – Aparte de la madre de Daniels, probablemente – quien pensó que la selección general número 2 en el draft de la NFL 2024 podría hacer lo que hizo como novato.

En posiblemente el La mejor temporada de un mariscal de campo novato En la historia de la NFL, Daniels lanzó para 3,568 yardas, 25 touchdowns y 9 intercepciones y estableció el récord de novato para quarterbacks de la NFL con 891 yardas por tierra y 6 touchdowns.

Esa actuación llevó a los comandantes un juego lejos del Super Bowl con su primera aparición en el juego de campeonato de la NFC desde 1991. También le dio a Daniels el premio al Novato ofensivo del Año de la NFL y lo estableció como posiblemente el estrella joven más brillante en toda la liga.

Los comandantes reorganizó su lista para Daniels En 2025, mientras intentan obtener quizás la mayor inversión frente al resultado de resultados en los deportes profesionales, ganar un Super Bowl con un quarterback todavía en su contrato de novato.