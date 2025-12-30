Los comandantes pueden cortar lazos con el receptor abierto de renombre

El Comandantes de Washington Queda un juego en la temporada 2025 de la NFL. A partir del 5 de enero, el equipo mirará oficialmente hacia 2026. El gerente general Adam Peters se concentrará en reconstruir este equipo para convertirlo en el competidor por el título al que creían que se dirigirían esta temporada. Peters estaría entrando al tercer año de su mandato con los Comandantes y podría decidir inclinarse hacia el núcleo joven él ha reunido. Esto significaría continuar construyendo a lo largo del draft y potencialmente pasar de jugadores de renombre que son mayores y cuestan más. Esta dirección pondría en el aire el futuro del receptor abierto Deebo Samuel.

Washington adquirió a Samuel en la temporada baja de cara a 2025 a través de un comercio con el 49ers de San Francisco. Adam Peters tenía vínculos con Samuel en San Francisco, ya que antes de ser contratado por los Commanders, actuó como el 49ers. vicepresidente de personal de jugadores de 2021-23.

En su breve paso por los Comandantes, Samuel ha superado la etiqueta de quinto asalto que costó. Samuel ha actuado como representante del equipo. objetivo número uno durante la mayor parte del año y ha acumulado 707 yardas recibiendo y cinco touchdowns. Junto con su producción de recepción, Samuel ha sido utilizado como una opción fuera del backfield, acumulando 74 yardas adicionales y un touchdown por tierra. Ha sido una pieza versátil que ha ayudado a abrir la ofensiva y ejercer presión sobre las defensas contrarias.

Sin embargo, también tiene 29 años y se espera que reciba un salario promedio de 19,85 millones de dólares por temporada en un contrato proyectado de tres años por un valor total de 59,5 millones de dólares. según Spotrac.

Con los comandantes ya cometiendo un salario promedio de $ 29 millones Para Terry McLaurin, de 30 años, parece probable que el equipo busque un rival más joven y barato fuera de él.

Samuel puede no ser el único jugador de renombre en movimiento

Jayden Daniels no fue el único novato que contribuyó desde la clase de novatos de 2024 de los Commanders. El tackle defensivo Jer’Zhan ‘Johnny’ Newton fue la selección de segunda ronda del equipo y acaba de tener su gran juego en la Semana 17 de la temporada. Contra el vaqueros de dallasNewton registró tres capturas. Newton reemplazó al titular Daron Payne, quien ha estado lidiando con una lesión en la espalda. A pesar de jugar un papel de respaldo durante la mayor parte de la temporada, Newton ahora ha igualado el de Payne. total de capturas en cinco. Newton también tiene una calificación de presión de pase más alta, 68.0, en comparación con el 64.4 de Payne. según Pro Football Focus.

Los comandantes le deben a Payne $28 millones la próxima temporada. Pasar de Payne a Newton como titular le proporcionaría al equipo casi $17 millones en alivio del tope salarial.

La posición del borrador de 2026 se vuelve más clara

Con el historial de comandantes actualmente en 4-12incluso si vencieron al Águilas de Filadelfia en la Semana 18, el puesto más bajo en el draft que asegurarían es el séptimo en general. La luz brillante de un mal año es un buen puesto en el draft, una selección entre los 10 primeros. Esa elección es aún más valiosa cuando tu equipo no busca reclutar a un mariscal de campo.

Hasta el momento, Washington tiene sólo seis selecciones en el draft del próximo año. Solo uno de ellos está en las dos primeras rondas, por lo que también pueden optar por volver a negociar para adquirir más.

De todos modos, con la temporada baja a la vuelta de la esquina, los movimientos de Washington serán fundamentales para su capacidad de retomar la NFC Este la próxima temporada.