Los comandantes pesan el futuro sin el corredor de tercer año

El Comandantes de Washington han alcanzado un punto crítico con el corredor de tercer año Brian Robinson Jr.Un jugador que ha sido productivo y propenso a las lesiones desde que ingresó a la liga. Robinson fue retenido del segundo juego de pretemporada del equipo, y el entrenador en jefe Dan Quinn explicó la decisión diciendo: «Adam [Peters] Y ayer me había reunido con Brian y le dije que lo mantendríamos fuera del juego esta noche. Solo hay muchas partes móviles en esta época del año. Esas cosas tienen lugar. Y así, solo quería asegurarme de que esa sea mi responsabilidad informar al equipo siempre que pueda para no escuchar ninguna información de ningún otro lugar «.

Los comentarios de Quinn no confirmaron el futuro de Robinson de una forma u otra, pero la decisión levantó las cejas en toda la liga. A medida que los comandantes intentan dar forma a su lista de 53 hombres, el estado de Robinson sigue siendo un punto focal. Su ausencia creó especulaciones de que Washington podría sopesar los pros y los contras de avanzar sin él.

Las cosas se mueven rápidamente en el frente de Brob. Según aquellos cercanos a la situación que no jugará esta noche contra los Bengals. Fue de acuerdo mutuamente. Puedo decir que no vi venir esto. @cwallse ¿Recuerdas lo que vimos en NE la semana pasada en el túnel? #NFL #Raisehail – Lago Lewis Jr (@lakelewisjr) 18 de agosto de 2025

https://platform.twitter.com/widgets.js

Hay aspectos positivos y negativos para mantener a Robinson o avanzar de él en burdeos y oro.

El caso para mantener a Robinson

El argumento para mantener a Robinson en la lista es fuerte. Desde que fue reclutado, ha demostrado ser un corredor físico y cuesta abajo capaz de manejar un alto volumen de acarreos. Se cree que prospera en situaciones de yardas cortas, y se pensó que su capacidad para desgastar defensas al final de los juegos era una parte clave de la identidad ofensiva de Washington.

La experiencia de Robinson también importa. Con solo 25 años, ya tiene un historial probado en la NFL y comprende la rutina de una temporada completa. Para un equipo que dependerá de una mezcla de jóvenes y veteranos en toda la ofensiva, tener la presencia constante de Robinson en el campo podría ser invaluable. En 36 aperturas en tres temporadas, Robinson ha acumulado 2,319 yardas y 15 touchdowns.

El argumento para seguir adelante

Al mismo tiempo, hay razones por las que los comandantes podrían considerar pasar de Robinson. La sala de corredores de Washington está llena de jugadores emergentes como Bill Croskey-Merritt y Felton demétricoLos dos han marcado en el campamento de entrenamiento y la acción de pretemporada. Su juventud, velocidad y versatilidad le dan a la ofensiva una dimensión diferente que el estilo de poder de Robinson. Luego están las espaldas veteranas Saludo de Austin, Jeremy McNichols, y Chris Rodríguez. Las cinco espaldas pueden jugar equipos especiales, que es algo que Robinson no hace.

Las consideraciones del contrato también pueden entrar en juego. Con Robinson en el último año de su acuerdo de novato, Washington puede ver valor en la remodelación del campo antes de cometer recursos significativos a largo plazo. La decisión del cuerpo técnico de retenerlo de la acción de pretemporada podría indicar que el equipo quiere evaluar otras opciones más de cerca antes de los recortes de la lista final si no se puede hacer un intercambio por Robinson.

Otra pieza importante para la situación son las lesiones antes mencionadas. Robinson no ha jugado una temporada completa desde que ingresó a la liga en 2022. Su mejor esfuerzo en lo que respecta a la disponibilidad en 2023 cuando jugó y comenzó en 15 juegos.

Se avecina una decisión difícil

Quinn enfatizó que la transparencia con los jugadores y el equipo es clave durante estas semanas inciertas de construcción de la lista. «Si tengo una oportunidad cuando surgen cosas, especialmente durante esta época del año, donde puedo unirlas y discutir cosas, quiero que primero escuchen esas cosas de mí», dijo Quinn. Sus palabras reflejan las decisiones difíciles que enfrenta todo el equipo de la NFL en agosto, cuando el talento probado con potencial futuro a menudo define la lista.

Para Robinson, los próximos días determinarán si sigue siendo una pieza central del campo de Washington o se convierte en una víctima de un movimiento más joven. Los comandantes saben lo que tienen en él, pero podrían haber decidido si eso es lo que necesitan en 2025. Parece que la escritura está en la pared para la antigua selección de la tercera ronda, y sus días en Washington están contados.