Los comandantes OC respetan la fuerza defensiva de Nueva York

Washington Comandantes El coordinador ofensivo Kliff Kingsbury no es ajeno a enfrentar defensas difíciles, sino el Gigantes de Nueva York‘Front Seven se ha ganado su mayor respeto. Mientras su equipo se prepara para su enfrentamiento de la Semana 1, Kingsbury reconoció la prueba que esperaba su ofensiva en lo que espera ser uno de los juegos más físicos de la temporada.

«Sí, es tan bueno como veremos, tengo una sensación», dijo Kingsbury cuando se le preguntó sobre los Gigantes. «Con esos tipos, han invertido mucho en ese grupo y con razón, y son muy buenos. Creo que Dexter Lawrence es uno de los principales jugadores defensivos de la liga. No hay duda. Quiero decir, él es un criador de juegos si no tienes un plan para él todos y cada uno de los chasquidos «.

Lawrence, un tackle defensivo dos veces Pro Bowl, ancla el interior de la defensa de los Gigantes. Su poder e interrupción pueden colapsar un bolsillo antes de que se desarrollen las jugadas, lo que dificulta tanto para los mariscales de campo como para las líneas ofensivas. Para Washington, que lo contenga será una de las principales prioridades en el diseño del plan de juego ofensivo.

Kingsbury también señaló a los corredores de borde de Nueva York como fabricantes de diferencia. «The Edge Chicos, siempre he tenido una gran cantidad de respeto por Brian Burns y su estilo de juego y una especie de esfuerzo implacable con el que juega. Y luego Thibodeaux, una selección superior, y Abdul Carter ahora. Entonces, el frente siete es tan desafiante como enfrentaremos ”, explicó Kingsbury.

La línea ofensiva de los comandantes se enfrenta a una batalla crucial

La línea ofensiva de los comandantes, renovada para proteger el quarterback Jayden Daniels y establecer un juego de carrera consistente, enfrentará una prueba inmediata contra la fiebre del pase de Nueva York. Burns trae velocidad y técnica del borde, Thibodeaux agrega atletismo y poder, y Carter está tratando rápidamente de construir una reputación como un apoyador novato en ascenso capaz de causar estragos.

Kingsbury entiende que proteger a Daniels requerirá disciplina, comunicación y una mentalidad física. «Vamos a tener que estar preparados y saber que será un juego de tipo de eliminación y arrastre como lo fueron el año pasado», dijo Kingsbury. «Se redujo al cable en ambos juegos el año pasado, y nuestro equipo lo entiende».

Washington barrió Nueva York en 2024, ganando ambos enfrentamientos en concursos apretados y reñidos. Esas batallas mostraron que los comandantes pueden competir con el frente defensivo de los Gigantes, pero Kingsbury sabe que el desafío solo crece a medida que Nueva York continúa invirtiendo en su talento defensivo.

El respeto del coordinador ofensivo por la defensa de los Gigantes destaca la importancia de la ejecución en las trincheras. Si la línea ofensiva de Washington puede neutralizar a Lawrence en el medio y reducir la velocidad de los corredores de borde, los comandantes pueden establecer el equilibrio y permitir que Daniels haga jugadas en el campo. Si no, los Gigantes tienen las herramientas para controlar el juego y mantener la ofensiva de Washington fuera del ritmo.

Una oportunidad de declaración en la semana uno

El primer partido de la temporada contra Nueva York es más que otro enfrentamiento divisional; Es un palo de medición para el crecimiento ofensivo de Washington. Kingsbury ha enfatizado la velocidad y la eficiencia en su sistema, y ​​enfrentar un frente defensivo de élite justo desde la puerta brinda la oportunidad perfecta para probar esos principios.

Los comandantes saben que cada snap importará. La línea ofensiva debe mantenerse firme, los espaldas deben encontrar carriles contra un frente físico, y Daniels debe permanecer en la presión. Si Washington puede ejecutar, el equipo no solo comienza la temporada con una victoria divisional crucial, sino que también envía un mensaje de que su ofensiva está lista para prosperar contra las defensas más duras de la liga.

Con estrellas como Lawrence, Burns, Kayvon ThibodeauxY Carter, al otro lado, la preparación de Washington determinará el resultado. Para Kingsbury, esa preparación ya está en marcha, y su confianza en su grupo es clara. La semana uno promete fuegos artificiales, y la ofensiva de los comandantes está ansioso por demostrar que puede enfrentar el desafío de frente.