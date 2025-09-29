Los comandantes obtienen una actualización sobre la lesión de Javontae Jean-Baptiste

El Comandantes de Washington No pudo mantener el impulso positivo que encontraron recientemente en la semana 3, ya que sufrió una derrota 34-27 a manos del Atlanta Falcons el domingo por la tarde. Como si Las lesiones ya no fueron un problema lo suficientemente grande Para el equipo, recibieron otro golpe cuando el liniero defensivo Javontae Jean-Baptiste fue obligado a salir temprano del juego.

Una selección de séptima ronda en el draft de la NFL 2024, Jean-Baptiste se ha convertido en una pieza clave de la línea defensiva de los comandantes para comenzar la nueva temporada. Sin embargo, su campaña ya podría haber terminado, ya que el equipo teme que el talentoso defensor de segundo año haya sufrido una lesión que termine la temporada en su pérdida de la Semana 4.

Los comandantes temen a Javontae Jean-Baptiste sufrieron el desgarro PEC

Los comandantes de Javontae Jean-Baptiste se someterán a una resonancia magnética en el norte de Virginia, pero el temor del equipo es que derribara su PEC en la pérdida de hoy en Atlanta, por fuente. – Nicki Jhabvala (@nickijhabvala) 28 de septiembre de 2025

Las lesiones han jugado un papel importante al comienzo de la campaña 2025 de los comandantes. El mariscal de campo titular Jayden Daniels perdió su segundo juego el domingo, mientras que los receptores abiertos Terry McLaurin y Noah Brown también se vieron obligados a perderse el concurso. Los veteranos clave como Austin Ekeler y Deatrich Wise Jr. ya han sufrido lesiones que terminan la temporada, con Jonathan Jones uniéndose a ellos en la reserva lesionada, aunque se espera que regrese este año.

Mientras Washington logró unir una victoria sobre los Raiders de Las Vegas en la Semana 3, sus problemas de lesiones se volvieron demasiado para superar contra los Falcons. Con varios creadores de juegos clave en la ofensiva, lucharon por mover constantemente la pelota, pero al final del día, no importaba porque la defensa no pudo ralentizar la ofensiva de Atlanta.

Ahora, el equipo tiene que preocuparse por otra lesión que involucre a Jean-Baptiste, quien ha asumido un papel más importante en ausencia de sabio. Se reveló que Jean-Baptiste estaba lidiando con una lesión de PEC, y según un informe reciente, el equipo le preocupa que haya sufrió un pec desgaradoque terminaría su temporada.

Comandantes que esperan buenas noticias sobre la lesión de Javontae Jean-Baptiste

La línea defensiva de Washington ya está corta de mano, por lo que perder a Jean-Baptiste por el resto de la temporada sería un desarrollo aplastante. Si se ve obligado a perder el tiempo en general, Preston Smith y Jalyn Holmes tendrían la tarea de asumir roles más grandes con el equipo, y es posible que la oficina principal también pueda salir y buscar opciones externas.

Los comandantes esperarán un diagnóstico oficial en Jean-Baptiste antes de hacer cualquier movimiento, pero parece que se perderá algún tiempo de una forma u otra. Sin embargo, no hay nada que Washington pueda hacer más que el poder delantero, y deberían recibir ayuda en la Semana 5 con el regreso de Daniels. Los comandantes dibujan un enfrentamiento difícil contra los Chargers de Los Ángeles el domingo, y el tiempo dirá si pueden o no superar sus lesiones y volver a la columna de victorias.