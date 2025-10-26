Los comandantes obtienen una actualización importante sobre los receptores estelares para ‘MNF’

El Comandantes de Washington tendrán de regreso a sus dos mejores receptores para “Monday Night Football”, con Terry McLaurin y Samuel Deebo listo para jugar contra el Jefes de Kansas City.

Ambos jugadores participaron plenamente en las prácticas durante los últimos tres días, y después Adam Schefter de ESPN informó la noticiael El equipo confirmó más tarde ambos jugadores estarán activos. El entrenador en jefe Dan Quinn declaró que ambos jugarán. McLaurin se ha perdido los últimos cuatro partidos debido a una lesión en el cuádriceps derecho, mientras que Samuel se perdió la semana pasada por una contusión en el talón que también le afectó en el partido anterior.

El regreso de ambos receptores es un bienvenido impulso para los Commanders, quienes han estado plagados de lesiones, un factor en su récord de 3-4 de cara al juego contra los Chiefs 4-3. Su presencia también proporciona un apoyo clave para el mariscal de campo suplente. Marco Mariotahaciendo su tercera apertura esta temporada en lugar del lesionado Jayden Danielsmarginado por una lesión en el tendón de la corva derecho.

Terry McLaurin está listo para comenzar, se siente al 100%

McLaurin dijo el viernes que no se sintió al 100% hasta el lunes después de haber estado cerca en las últimas semanas.

“Poder acelerar, pasar junto a la gente y frenar bruscamente, ese es mi juego”, dijo. «Mi lesión impidió mucho de eso, pero me siento muy bien ahora».

McLaurin ha registrado 10 recepciones para 149 yardas y ningún touchdown en tres juegos. Samuel lidera a los Commanders con 34 recepciones para 315 yardas y tres touchdowns. Mientras tanto, el receptor Noé Brown no ha jugado desde la Semana 2 y fue colocado en la reserva de lesionados el 15 de octubre.

La ofensiva de Washington juega bien, a pesar de que no hay Jayden Daniels

A pesar de las lesiones, la ofensiva de Washington ha sido productiva durante gran parte de la temporada. Los Commanders ocupan el décimo lugar en anotaciones y el 13 en yardas totales, y son séptimos en yardas por jugada, aunque sólo 24 en terceros intentos.

También permanecen segundos en yardas terrestres por juego en general, pero durante las últimas dos semanas, sus corredores promediaron solo 3.6 yardas por acarreo (frente a 6.06 en los primeros cinco juegos) y 66.5 yardas terrestres por juego. En esos enfrentamientos contra Chicago y Dallas, quienes ocupan el puesto 28 y 30 en yardas terrestres por juego, las defensas llenaron el área y desafiaron a Washington a pasar.

«No hay duda de que hay ciertas coberturas que los equipos no están dispuestos a realizar cuando tienes tipos así en el campo», dijo el coordinador ofensivo de Washington, Kliff Kingsbury. «Así que definitivamente pueden ayudar a abrir las cosas».

Jayden Daniels no puede mantenerse saludable pero sigue jugando al nivel de élite

Daniels, quien tuvo una histórica campaña de novato, está lidiando con una de las caídas más desafortunadas en su segundo año debido a las lesiones. Se perdió dos partidos a principios de año por un esguince en la rodilla izquierda y sufrió una distensión leve en el tendón de la corva de la pierna derecha durante un partido de la Semana 7 contra los vaqueros de dallas. Quinn dijo que una resonancia magnética confirmó que no era significativo ni a largo plazo, pero aun así fue descartado para el lunes para concentrarse en rehabilitación.

La temporada pasada, Daniels tuvo 3,568 yardas por aire para 25 touchdowns y nueve intercepciones. Tuvo un porcentaje de finalización del 69% y un índice de pasador de 100,1. También agregó 891 yardas terrestres para seis touchdowns en camino a ser nombrado Novato del Año y flotó como candidato al Jugador Más Valioso.

En lo que va de la temporada, Daniels ha jugado cinco partidos y su producción, cuando está saludable, sigue siendo de élite. Ha lanzado para 1,031 yardas, completando el 61% de sus pases con ocho touchdowns y sólo una intercepción. Su índice de pasador es de 97,7. Además, Daniels corrió para 211 yardas y un touchdown.