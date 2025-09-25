Los comandantes obtienen una actualización de lesiones sobre la estrella WR Terry McLaurin

El Comandantes de Washington Pudieron asegurar una victoria contra los Raiders de Los Vegas durante la Semana 3, incluso sin el mariscal de campo estrella Jayden Danielsquien está cuidando una lesión en la rodilla.

Aunque Daniels es oficialmente cuestionable para el partido del domingo en el camino contra el Atlanta FalconsParece estar en tendencia en la dirección correcta y quiere jugar, a pesar de que admite que está fuera de su control.

«Depende de los médicos, no es mi decisión», dijo Daniels durante un conferencia de prensa del equipo. «Me siento bien».

Sin embargo, hay cierta preocupación por el receptor de estrellas Terry McLaurQuien parece más probable que no juegue debido a una lesión cuádruple.

Jayden Daniels con tendencia, Terry McLaurin con tendencia hacia abajo

Durante una aparición en Good Morning Football el jueves, Ian Rapoport de NFL Network dio una actualización sobre el estado de Daniels y McLaurin antes del partido del domingo en Atlanta.

«Hablemos de Jayden Daniels, quien ha vuelto a practicar esta semana de manera limitada», dijo Rapoport. «Esa es una buena señal … veremos si Jayden Daniels puede regresar esta semana. Habló con los periodistas ayer y dijo que» se siente bien «, pero realmente es» para los médicos «y esa es la realidad. Quiere jugar, está presionando para jugar. No es su decisión sobre si va o no».

Parece que si fuera a Daniels estaría en el campo el domingo para enfrentarse a los Halcones. McLaurin, sin embargo, parece estar en tendencia en la dirección equivocada en términos de su estado de juego para la Semana 4.

«Diría que un estatus igualmente turbio, probablemente más al lado negativo, como pretende esta semana», dijo Rapoport. «McLaurin no practicó ayer, lidiando con una lesión cuádruple. Es interesante, que me describe como una lesión en el flexor de la cadera. No importa. Es todo lo mismo. Todavía tiene problemas para correr. Puede que no pueda jugar esta semana».

Es una gran noticia para los comandantes que Daniels tiene una buena oportunidad de jugar el domingo si está en el campo de práctica el viernes, pero parece que podría ser una conclusión inevitable que McLaurin se descartará.

Terry McLaurin no en el campo de práctica de los comandantes

Junto con Noah Brown y John Bates, McLaurin no practicó el jueves, según John Keim de ESPN, que no es una gran señal con el enfrentamiento con los Falcons a solo días de distancia.

Terry McLaurin (Quad) y Noah Brown (rodilla/ingle) y Te John Bates (ingle/ternero) no están en el campo hoy. – John Keim (@John_Keim) 25 de septiembre de 2025

McLaurin está liderando actualmente a los comandantes en yardas de recepción esta temporada, con 149 en 10 recepciones. Sin embargo, aún tiene que hacer un viaje a la zona final.

Deebo Samuel Probablemente se convertirá en el objetivo principal en el juego aéreo el domingo si McLaurin no puede jugar. El primero San Francisco 49ers Star ha tenido un buen comienzo con su nuevo equipo, atrapando a 16 pases en el equipo para 132 yardas y un touchdown de recepción. También tiene un touchdown por tierra en lo que va de la temporada, ya que no se ha perdido un ritmo desde que se unió al equipo.