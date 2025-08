Los comandantes nombrados Trade Fit para 2 Time Pro Bowl, Hold-In RB

Poner más empuje en su juego de carrera elevaría el Comandantes de Washington ‘ ofensiva en las filas de la élite de la NFL, algo que pueden hacer al intercambiar por un regreso que corrió para 16 touchdowns la temporada pasada, pero se está involucrando en un Hold-In en el campamento de entrenamiento este año.

Es James Cooka quien asiste pero no participando en el campamento de entrenamiento para el Bills de búfalo. Cook quiere un nuevo acuerdo, pero podría ser un cebo comercial viable después de campañas de Pro Bowl consecutivas.

El jugador de 25 años «corrió para 1,009 yardas y 16 touchdowns en 207 acarreos la temporada pasada, con un promedio de 4.9 yardas por acarreo. Cualquier equipo que busque una actualización en el campo probablemente tenga interés en adquirirlo si está disponible», Según Evan Massey de Newsweek.

Mover for Cook tiene sentido para los comandantes, aunque Massey también enumeró el Bears de Chicago, Houston Texans y Washington’s NFC East rivaliza el Dallas Cowboys Entre otros ajustes comerciales probables para el caballo de batalla versátil.

Massey cree que «Buffalo todavía podría resolver un nuevo acuerdo con él (Cook), pero es un nombre para ver». Los comandantes no deben esperar para llegar a un acuerdo y arreglar una deficiencia obvia entre sus jugadores de habilidades.

El comercio de James Cook resolvería el problema de los comandantes

Encontrar una manera de agregar cocinero a la lista vale la pena el esfuerzo para los comandantes, el gerente general Adam Peters, pero necesitará actuar rápido. Aunque el GM de Bills Brandon Beane ha sido ciego por la postura de contrato de Cook, Dianna russini de la atlética explicado en el Podcast Scoop City«No creo que la brecha sea tan grande aquí. Creo que esto está aplicando un poco de presión, hagamos esto».

Hasta que los términos se acuerden y firman los contratos, los comandantes tienen una apertura. Vale la pena aprovechar la oportunidad porque el actual comienzo de regreso Brian Robinson Jr. es un molinillo sólido, pero carece de velocidad de escape, habilidades de recepción de élite y una habilidad especial para ingresar a la zona de anotación.

Cook sería una actualización en casi todas las áreas, una de las razones por las que anteriormente ha sido discutido como un Digno objetivo comercial para los comandantes. Juega como este touchdown de 49 yardas contra el Miami Dolphins La temporada pasada, cuando Cook «alcanzó una velocidad máxima de 20.99 mph, la velocidad más rápida como portadora de su carrera», Según las estadísticas de la próxima generaciónMostró la amenaza de gran juego del jugador.

El potencial de escape superior que ofrece Cook está subrayado por un Promedio profesional de 4.9 yardas por acarreo. Robinson, por el contrario, ha Promedió solo 4.1 yardas por apresuración y anotó solo 15 touchdowns en el suelo en tres temporadas.

Lo que Robinson necesita hacer es obtener en la secundaria más a menudo Antes de ser golpeado, pero los comandantes no necesitan apostar en eso. No cuando el cocinero está disponible, ni cuando un novato no anunciado está ya girando la cabeza.

Los comandantes pueden aumentar el juego de ejecución desde adentro

Si Peters no quiere separarse de más capital comercial, después de las ofertas de acuerdos para el receptor abierto Deebo Samuel y tackle izquierdo Lareme Tunsil Esta temporada baja, podría confiar en lo que ya está en la tabla de profundidad.

Específicamente, Peters y el entrenador en jefe Dan Quinn podrían apostar en la selección de séptima ronda del draft de la NFL de 2025 Jacory Croskey-Merritt Continuando con la oleada ascendente está en esta temporada baja. Momentum se está construyendo para el dormitorio novato gracias a las jugadas en el campamento como esta carrera.

Croskey-Merritt está mostrando la explosión y la elusividad que los comandantes necesitan de su parte posterior. Combinando su dinamismo natural con el mariscal de campo de doble amenaza Jayden Daniels podría formar un golpe especial de uno y dos en el campo.

Este escenario también salvaría a Peters de la ingeniería de otro acuerdo para un veterano de alto perfil. Dejando a los comandantes para centrarse en trabajar para Resolver el enfrentamiento del contrato con el receptor ancho 1 Terry McLaur.