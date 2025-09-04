Los comandantes No se abre el rol potencialmente más grande

El Comandantes de Washington‘La saga en curso con receptores de agentes libres está haciendo ejercicio para el novato Jaylin Lane.
Lane está a punto de hacer su debut en la NFL el domingo en la semana 1 contra el Gigantes de Nueva York y podría tener un papel más importante de lo que los comandantes inicialmente pensaron para su selección de cuarta ronda de 2025.
El novato figura como el receptor abierto de respaldo del Washington detrás del No. 2 Deebo Samuel. Pero si Noah Brown, que es cuestionable con una lesión en la rodilla, ha estado luchando toda la temporada baja, no puede jugar, Lane podría estar en la mezcla para más repeticiones, especialmente con Terry McLaurin todavía aumentando y el veterano Kendrick Bourne se niega a firmar A pesar de hacer ejercicio con Washington el martes.
¿Qué dijo Jaylin Lane sobre jugar para los comandantes?
La selección de cuarta ronda de Virginia Tech tuvo una gran pretemporada al publicar tres atrapadas para 42 yardas, y aunque ganó el lugar en la lista, no ha olvidado su gratitud por estar con los subcampeones de la NFC.
«Estoy extremadamente bendecido», Lane le dijo a RG.org recientemente. «Definitivamente es una bendición estar aquí».
Lane podría haber subido la tabla de profundidad de los comandantes si no fuera por la recientemente firmada extensión de contrato de tres años y $ 96 millones de Terry McLaurin. Aún así, Lane ha ganado una apreciación por el receptor número 1 y cómo lo ha ayudado.
«Terry, es un buen tipo», dice Lane. «Solo estoy tratando de ser una esponja, hombre. Cada vez que habla, estoy escuchando y solo estoy tratando de hacerlo porque algún día estoy tratando de llegar a donde está y cuán respetado es.
«Solo quiere ver a todos los que lo rodean crecer y mejorar. Es un buen tipo en general, muy respetado en todo ese equipo, toda la organización, que todos lo aman».
¿Qué dijo Jaylin Lane sobre Jayden Daniels?
Quizás el jugador más emocionante en el fútbol, el mariscal de campo de segundo año de los comandantes, Jayden Daniels, ha dado a los fanáticos de los comandantes grandes expectativas después de una temporada de novato para las edades.
Sin embargo, Lane ha visto las características más importantes de Daniels, especialmente sus cualidades de liderazgo.
«Jayden, él es un mariscal de campo de élite, ni siquiera lo que hace en el campo, sino solo sus hábitos», dijo Lane. «Él siempre es el primero en la instalación. Siempre está poniendo más. Creo que lo que es grande solo para mí lo noté, le daría a los muchachos la oportunidad de mostrar lo que obtuvieron, ya sea solo bolas uno a uno, cosas así. Lo arrojará y verá si pueden hacer una jugada o no».
Lane recordó cuando él Daniels finalmente lo hizo sentir como si perteneciera durante una práctica durante el campamento de entrenamiento.
«Siento que hubo una jugada en el campamento, fue una situación de dos minutos», dijo Lane. «Me lo arrojó. Lo atrapé en la zona final. Se me acercó, ‘Voy a seguir viniendo a ti’. Fue entonces cuando pensé, ‘Sí, nosotros en eso’ «.
Sin embargo, cuando se le presionó cómo celebraría su primer touchdown real de la NFL, ya sea la semana 1 o más adelante, Lane mantuvo las cosas en secreto, por ahora.
«Es una locura, mi esposa me ha estado haciendo por practicar lo que voy a hacer», dijo Lane mientras se reía. «Entonces tendrás que esperar y ver».
