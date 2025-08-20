Los comandantes no están cerca de un acuerdo «con Terry McLaurin

El Los comandantes de Washington enfrentan más incertidumbre en una de las principales armas de Jayden Daniels.

La extensión del contrato de Terry McLaurin habla han estancadoDejando el estado del receptor abierto de 26 años en cuestión a medida que el campo de entrenamiento avanza al final de la pretemporada.

Adam Schefter de ESPN describe las negociaciones como «status quo», mientras que Ian Rapoport estima que los comandantes apuntan a un acuerdo de alrededor de $ 30 millones por año,ligeramente debajo El McLaurin de $ 33 millones está buscando.

McLaurin regresó oficialmente para practicar la lista de PUP el 16 de agosto, y el enfoque se ha cambiado a que vuelva a toda velocidad mientras administraba su carga de trabajo.

«Eso no debe confundirse con el» status quo «entre Terry McLaurin y los comandantes», dijo Schefter. «Lo que significa que no están cerca de un acuerdo en este momento. Creo que McLaurin continúa buscando un acuerdo al norte de lo que DK Metcalf obtuvo en Pittsburgh, que es de $ 33 millones por año. Los comandantes son considerablemente más bajos».

El entrenador en jefe Dan Quinn también ha enfatizado que la participación de McLaurin se trata de salud y preparación, no sobre sus negociaciones contractuales en curso.

Holdout de McLaurin y su impacto en Daniels y la ofensiva

Si bien el impasse del contrato permanece sin resolver, hay revestimientos de plata para el delito de los comandantes. Daniels ha aprovechado al máximo los representantes con Deebo Samuel y el resto del ataque aéreo de Washington, dando a Daniels otra opción de referencia y obligando al mariscal de campo a ajustarse.

El personal se ha entusiasmado con Daniels mejorando su tiempo y toma de decisiones, y esas conexiones podrían dar sus frutos si McLaurin pierde algún instantáneo de la temporada regular. El campamento de entrenamiento ha obligado esencialmente a Daniels a convertirse en un mariscal de campo más versátil, difundiendo la pelota en múltiples objetivos en lugar de depender únicamente de McLaurin.

Al mismo tiempo, la falta de mcLaurina en el campo ha enfatizado la importancia de construir la química rápidamente. Samuel se ha convertido en una opción confiable en las rutas intermedias. Estas experiencias podrían darle a Washington más flexibilidad ofensiva una vez que comience la temporada.

Los comandantes quieren hacer algo antes de la temporada regular

Dicho esto, el talento y la producción probada de McLaurin son insustituibles. Una vez que esté completamente integrado en la práctica, Daniels recuperará un verdadero objetivo número 1, potencialmente elevando la ofensiva a uno de los ataques aéreos más peligrosos de la liga.

El momento de su regreso y su capacidad para recuperar rápidamente el ritmo con Daniels probablemente establecerá el tono de lo explosivo que puede ser Washington en 2025.

McLaurin ha sido el receptor más productivo de los comandantes desde que ingresó a la liga en 2019. Avanzó en 82 recepciones para 1,096 yardas y 13 touchdowns en 2024–25 mientras ayudaba a Daniels a alcanzar el juego de campeonato de la NFC.

Su ausencia del campamento ha dejado una brecha notable en el tiempo y la química con el mariscal de campo de segundo año, pero Daniels se está adaptando.

El cuerpo técnico de Washington ha tenido que improvisar mientras McLaurin resuelve su futuro.

Por ahora, el enfoque está en administrar representantes, evitar lesiones y maximizar la química en la lista. La resolución eventual de McLaurin, ya sea una extensión de contrato o un comercio potencial, será una historia definitoria para los comandantes que se dirigen a la Semana 1, pero el equipo está decidido a no permitir que las negociaciones ralenticen su desarrollo.