Los comandantes instaron a robar el jugador de escuadrón de práctica de las águilas

Para todos los efectos, el Comandantes de Washington han disfrutado de una temporada baja exitosa. Se sumaron a su equipo que hizo una carrera inesperada para el juego de campeonato de la NFC el año pasado y resolvió su drama contractual con el receptor estrella Terry McLaurin, pero lo más importante, tienen continuidad en el nuevo año.

Y sin embargo, los comandantes no son perfectos, porque ningún equipo, ni siquiera el actual campeón del Super Bowl Filadelfia Eagleses perfecto. Con eso en mente, podrían buscar reforzar su lista mientras lastiman a las Águilas en el proceso al buscar a uno de los jugadores de escuadrón de práctica de Filadelfia a su equipo.

Los comandantes deben firmar a Antwaun Powell-Ryland en su lista activa

Powell-Ryland fue seleccionado en la sexta ronda del draft de la NFL 2025 por los Eagles. Filadelfia perdió varias piezas clave de su línea defensiva en esta temporada baja, como Josh Sweat, Milton Williams y Brandon Graham, por lo que no fue sorprendente verlos tomar un volador en Powell-Ryland después de una exitosa carrera universitaria con los Virginia Tech Hokies.

Fue una sorpresa ver que Powell-Ryland no hizo la lista de 53 hombres del equipo, pero la apuesta de los Eagles valió la pena, ya que no fue reclamado y rápidamente firmó con su equipo de práctica. Sin embargo, si un equipo quiere firmarlo en su lista activa, podría hacerlo y robarlo de Filadelfia.

Teniendo en cuenta el estado de su línea defensiva y la necesidad de ayuda de pases, los comandantes son un equipo que posiblemente podría agregar Powell-Ryland a su equipo e intentar desarrollarlo en la marcha. Eso es lo que Jonathan Eig del trapo de Riggo cree que el equipo debería hacer, ya que cree que la oportunidad de Washington fortalecer su propia listaSi bien también debilita a Filadelfia, es demasiado bueno para dejarlo pasar.

«En sus últimas dos temporadas con los Hokies, registró 25.5 capturas, la mayoría de cualquier jugador de FBS en ese tiempo», escribió Eig sobre Powell-Hyland. «Queda por ver si puede hacer eso contra los linieros de la NFL. Pero en un equipo que necesita verdaderos corredores de pases, especialmente los jóvenes, parece una buena apuesta … Washington tiene un exceso de espacio con tres quarterbacks y siete apoyadores en los 53 actuales. Las heridas de las Águilas solo endulcan el bote».

¿Deberían los comandantes firmar a Antwaun Powell-Hyland?

La producción de Powell-Hyland en la universidad es obviamente bastante impresionante, pero aún no puede verla a la NFL. Los Eagles tienen la capacidad de desarrollar Powell-Hyland detrás de escena, pero si los comandantes se sienten bien con su potencial, podrían ofrecerle la oportunidad de encontrar su camino en el campo como novato.

Washington tendría que maniobrar un poco su lista para crear espacio para Powell-Hyland, pero como se señaló anteriormente, tienen varias áreas que podrían recortar para dejarle espacio. En esta etapa del juego, puede ser un poco arriesgado disparar en Powell-Hyland, ya que tendría que estar en su lista activa, pero la oportunidad de golpear a Filadelfia con un doble golpe podría ser demasiado bueno para dejar pasar.