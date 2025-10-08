Los comandantes instaron a hacer un movimiento de gran éxito para RB Breece Hall

El Comandantes de Washington Ya hizo un intercambio de corredores algo sorprendente para comenzar esta temporada. Esta semana, la Comandantes recibió el estímulo para hacer otro movimiento aún mayor: adquirir Jets de Nueva York de corredor Breece Hall.

Josh Weil de Pro Football Network nombró a Hall un exitoso candidato comercial para el Comandantes el 6 de octubre. Weil propuso el comercio de Washington una selección de cuarta ronda de 2026 para el Chorros para Hall y un séptimo asalto 2026.

«El Comandantes de Washington han encontrado una joya en Jacory Croskey-Merritt. Con Saludo de Austin Para la temporada, no tienen mucha experiencia detrás de él, por lo que deberían considerar un movimiento «. Weil escribió. Junto con su conocimiento, trayendo a Breece Hall del Chorros Aporta una dinámica completamente nueva a la ofensiva, ya que Croskey-Merritt no se usa mucho en el juego aéreo, mientras que Hall puede ser fuerte en todas las facetas del juego.

«Tener un monstruo de dos cabezas como este reducirá la carga de trabajo de Croskey-Merritt y traerá a un jugador hambriento con una agencia libre que se avecina para probar el primer fútbol de playoffs. Hall lleva esta ofensiva a un nivel que puede ayudarlos a ejecutar aún más consistentemente, y convertirlos en una amenaza real para el control de los Eagles en la corona de la división».

Como explicó Weil, agregar Hall daría el Comandantes Un golpe de 1-2 nuevamente en su backfield. Washington abrió la temporada con Jacory Croskey-Merritt y Saludo de Austin como sus dos corredores principales.

Sin embargo, el equipo perdió a Ekeler a un Aquiles desgarrado por la temporada Durante la semana 2.

Sin Ekeler, Croskey-Merritt ha liderado La liga con un promedio de 6.6 yardas por acarreo. Crosky-Merritt ha publicado 283 yardas por tierra y cuatro touchdowns junto con cinco atrapadas para 54 yardas.

Hall, quien el Chorros redactado en la segunda ronda de el draft de la NFL 2022Tiene 351 yardas por tierra. Ha promediado 5.3 yardas por acarreo esta temporada.

Lo que Breece Hall podría traer a los comandantes

Hall se está convirtiendo en una ocurrencia tardía con el sin victorias Chorros. Después de que el equipo lo reclutó en el número 34 en general en 2022, rápidamente irrumpió en escena con un promedio de 5.8 yardas por transporte en su temporada de novato.

Pero Un ACL desgarrado y un menisco Cortar el primero del corredor NFL temporada corta. Hall era sólido mientras se mantenía saludable en 2023 y 2024, pero no pudo eclipsar la marca por tierra de 1,000 yardas en cualquier campaña mientras jugaba en una lucha Chorros ofensa.

Sin embargo, Hall podría ser un complemento excelente para Croskey-Merritt. No solo le daría el Comandantes Más profundidad, Hall es un mejor recipiente de pase que el novato de la séptima ronda.

En 2023, Hall tuvo 76 atrapadas para 591 yardas de recepción. Gracias a su habilidad de captura de pases, ha alcanzado al menos 1,350 yardas del scrimmage cada uno de los últimos dos años.

Tener otra espalda como Hall también ayudará a Croskey-Merritt a evitar golpear la pared de novato. Croskey-Merritt está en ritmo para 163 toques esta temporada. Solo tuvo una de esas temporada en el nivel superior en la universidad.

Comandantes RB Profundidad Entrando en la Semana 6

Sin Ekeler, los comandantes han usado veteranos Jeremy McNichols y 2023 sexta ronda Chris Rodríguez como su profundidad corriendo hacia atrás. Ambas espaldas han sido eficientes al llevar la pelota.

Pero ninguno tiene muchos toques. De hecho, mariscal de campo Jayden Daniels es el segundo de Croskey-Merritt para Washington en yardas por tierra.

Agregar Hall daría el Comandantes Otra dimensión a su ataque terrestre y su importante profundidad. Adquirir Hall sería un movimiento agresivo, pero sería apropiado desde que Washington avanzó al juego de campeonato de la NFC la temporada pasada.

Sin embargo, vale la pena preguntarse cuánto mejor podría el Comandantes Realmente ponte en el suelo con cualquier adición de corredor a través de un intercambio. Entrando en la semana 6, Washington se sienta clasificado Primero en yardas por tierra y yardas por acarreo.

El Comandantes También son octavos en puntos anotados y 13 en yardas totales.