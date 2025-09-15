Los comandantes firman el veterano corredor después de la lesión de Austin Ekeler

El Comandantes de Washington Agregado a su profundidad de corredor a raíz de la lesión catastrófica de Austin Ekeler.

Según Adam Schefter de ESPN, Washington firmó al veterano RB Chase Edmonds a su equipo de práctica el lunes.

Ekeler, por supuesto, está fuera para la temporada después de que se rompió el tendón de Aquiles en el cuarto trimestre de la derrota de Washington por 27-18 ante la Packers de Green Bay en Lambeau Field el jueves por la noche.

Era el número 1 en la tabla de profundidad de los comandantes, por delante de Jeremy McNichols, Chris Rodríguez Jr y el novato Jacionaly Croskey-Merritt.

Washington (1-1) será el anfitrión del Las Vegas Raiders el domingo en el Northwest Stadium.

¿Quién es Chase Edmonds?

Edmonds, como Ekeler, es un verdadero respaldo de doble propósito. La selección de cuarta ronda del Cardenales de Arizona Fuera de la Universidad de Fordham nunca se ha apresurado más de 116 veces en una sola temporada.

Las mejores temporadas de Edmonds se produjeron como miembro de los Cardenales, donde publicó temporadas consecutivas de más de 150 touch y 850 más de uso de todo el propósito en 2020 y 2021.

Edmonds jugó por última vez para el Tampa Bay Buccaneers Durante la temporada 2023. Pero podría ser excusado si no recordaba su mandato de 13 juegos, donde representaba 257 yardas de uso múltiple y en su mayoría jugaba equipos especiales.

En 83 juegos de la NFL de carrera con los Cardenales, Buccaneers, Broncos de Denver y Miami DolphinsEdmonds tiene 1,972 yardas por tierra y 11 touchdowns por tierra, al tiempo que agrega 1,159 yardas de recepción y seis atrapadas de touchdown.

¿Quién será los comandantes RB1 con Austin Ekeler?

Es probable que Ekeler nunca estuviera destinado a ser el mejor corredor de Washington, ya que durante mucho tiempo ha sido utilizado principalmente como un tercer fondo.

Aún así, la pérdida de Ekeler se sentirá en las instalaciones de los comandantes.

«Eso será significativo», dijo el entrenador de Washington, Dan Quinn, después de la pérdida del jueves por la noche sobre la posible pérdida de Ekeler. «Él nos proporciona muchas cosas únicas».

«Es uno de los grandes líderes de este equipo», dijo Croskey-Merritt sobre Ekeler. «Aprendo mucho de él, así que definitivamente es difícil».

Pero la NFL es un deporte de próxima hombre, y con Ekeler ahora fuera después de sufrir una lesión sin contacto, El stock de Croskey-Merritt está aumentando.

El RB, afectuoso como «Bill», siempre era probable que obtuviera representantes del primer equipo más adelante en el año, a pesar de que estaba detrás de Rodríguez y McNichols en la tabla de profundidad no oficial del equipo, pero su tiempo parece estar ahora.

Aunque aún no ha mostrado ninguna capacidad en el juego aéreo, Croskey-Merritt aún no se ha tensado en una captura de ninguno de sus dos objetivos del mariscal de campo Jayden Daniels: el 5-11 y 208 libras ha mostrado su destreza apresurada. Tiene 99 yardas en solo 14 intentos, con un promedio de 7.1 yardas por acarreo y anotando un touchdown.

Croskey-Merritt solo mereció cuatro acarreos el jueves por la noche contra Green Bay. Pero todavía compartió el liderazgo del equipo de los comandantes en yardas por tierra (17) y los dirigió en yardas por acarreo (4.3).

Washington estaba detrás del guión del juego casi todo el juego: los comandantes se quedaron atrás 14-0, por lo que tuvieron más del doble de intentos de pases (42) que los intentos de prisa el jueves por la noche.

Aún así, solo Ekeler, Daniels y Croskey-Merritt recibieron acarreos el jueves. Entonces, entre ese hecho, y que Edmonds está presionando 30, la espalda de la campana de los comandantes está bastante bien establecida con Ekeler.