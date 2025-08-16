Los comandantes de OC prueban como un quarterback whisperer

Washington Comandantes El coordinador ofensivo Kliff Kingsbury ha sido conocido por desarrollar quarterbacks y detectar talento antes de que sea obvio para el resto del mundo del fútbol. Cuando se le preguntó qué busca en una persona que llamó, Kingsbury señaló a la estrella de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes y al mariscal de campo de los comandantes Jayden Daniels como dos ejemplos de jugadores que mostraron rasgos especiales desde el principio.

«Quiero decir, es un montón de cosas. Creo que esos son dos tipos que cualquiera podría haber dicho: ‘Oye, van a ser realmente buenos», dijo Kingsbury. «No fue Patrick cuando ves que su película de secundaria era única para cualquier cosa que haya visto. Simplemente tenía una visión increíble del campo. No parecía un tipo que había criado jugando el puesto en todos los diferentes campamentos y tutores de mariscal de campo, pero simplemente lideró y él movió el fútbol».

Para Kingsbury, el conjunto de habilidades de Mahomes nunca fue solo sobre la fuerza del brazo o las jugadas llamativas; Era la capacidad de ver todo el campo y liderar de una manera que otros no podían. Esa combinación de instinto y liderazgo en bruto lo distingue de los compañeros que tenían fondos de entrenamiento de mariscal de campo más tradicionales.

Poise y progresión de Daniels

Volviendo a Daniels, Kingsbury ve un conjunto de herramientas diferente pero igualmente raro que se destacan en la NFL. Daniels, el joven mariscal de campo de los comandantes, impresionó a Kingsbury no solo con su habilidad atlética sino con la forma en que avanzó más allá de lo que la mayoría de los transeúntes universitarios podrían lograr.

«Con Jayden, solo mirándolo en la universidad, su capacidad para progresar fue muy única para muchos universitarios», explicó Kingsbury. «Puedes configurarlo en la universidad, muchas veces los llevas a su primera lectura y lo soltarán. Pero su habilidad con toda su capacidad de funcionamiento natural para permanecer en el bolsillo, avanzar, el touch Pass es la precisión. Fue solo exclusiva de la mayoría de los jugadores que he explorado».

Los comentarios de Kingsbury destacan cómo Daniels no es solo un corredor talentoso, sino un mariscal de campo que puede mantener la calma en el bolsillo, pasar por múltiples lecturas y entregar con precisión. Esa combinación de atletismo y paciencia ha convencido a Kingsbury de que el techo de Daniels va mucho más allá de la etiqueta de un mariscal de campo de doble amenaza.

La calidad compartida de la singularidad

Lo que conecta a Mahomes y Daniels en los ojos de Kingsbury no es un solo rasgo medible, sino una colección de cualidades únicas que no se pueden enseñar fácilmente. Para Mahomes, era visión y liderazgo; Para Daniels, es equilibrio y progresión. Ambos jugadores mostraron algo fuera de la norma, el tipo de rasgos que los entrenadores no pueden perforar en un jugador, pero pueden reconocer cuándo lo ven.

A medida que los comandantes continúan construyendo alrededor de Daniels, la perspectiva de Kingsbury proporciona una idea de por qué Washington cree que tienen su quarterback del futuro. Justo cuando Mahomes redefinió cómo podría verse la posición en Kansas City, Daniels tiene la oportunidad de forjar su propio camino en Washington con Kingsbury guiándolo en el camino.