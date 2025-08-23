Los comandantes de las pistolas jóvenes enfrentan la prueba final contra Ravens

Crédito de la foto: Comandantes de Washington/Kourtney Carroll

El Comandantes de Washington concluir su horario de pretemporada hoy con un enfrentamiento contra el Ravens de BaltimorePero los fanáticos no deben esperar ver titulares familiares en el campo. El entrenador en jefe Dan Quinn y su personal han dejado en claro que este juego se trata de evaluación, desarrollo y otorgando a los jugadores jóvenes una oportunidad final de demostrar su valía antes de que se tomen decisiones de la lista.

El final de la pretemporada a menudo tiene más información sobre las oportunidades que los resultados. Los veteranos y los titulares establecidos pasarán el día en la banca, mientras que los novatos y los aspirantes a la lista marginal entran en el centro de atención. Para los comandantes, este concurso representa un momento crucial ya que el cuerpo técnico finaliza la lista de 53 hombres y determina quién aterrizará en la lista ampliada de 70 jugadores.

Quinn describió cómo el personal ha trabajado detrás de escena esta semana para prepararse para estas evaluaciones finales. «Sí, [General Manager] Adán [Peters] Y el personal tuvo una gran reunión de personal con nosotros esta semana donde revisamos los juegos y donde están las personas. Y así, cada uno de los entrenadores pasa por cada posición y a través de cada jugador. Y es útil porque no estás en todas las salas de reuniones, no estás en todos los lugares ”, dijo Quinn.

Jugadores marginados que luchan por los lugares de la lista

Este juego contra los Ravens servirá como la última audición para varios jugadores que se sientan en la burbuja de la lista de comandantes. Los entrenadores observarán de cerca para ver qué atletas dan la presión de un entorno de juego en vivo. Ya sea que se trate de un receptor abierto para demostrar que puede ser un objetivo consistente, un joven defensivo con la esperanza de mostrar una mejora en la cobertura o un liniero que intenta establecer el dominio físico, cada disparo importará.

Quinn enfatizó la fluidez del proceso de construcción de la lista, recordando a todos que la lista de 53 hombres no se establece en piedra una vez que el campamento concluye. «Entonces, lo hicimos esta semana, y luego esta semana tendremos algunas evaluaciones más, y luego Adam también se apiñará a todos. Y luego pensar en los dos espacios de los 53 y el 70. Y como todos sabrían que la lista también es un poco fluida, ya que incluso comienza la primera parte de la temporada», explicó Quinn.

Esa fluidez es importante porque los jugadores que no hacen la lista inicial aún pueden encontrarse elevadas a medida que avanza la temporada. Los finales de pretemporada a menudo revelan qué talentos jóvenes tienen poder de permanencia y cuáles necesitan más desarrollo antes de contribuir.

Un vistazo al futuro

Para los fanáticos, el final de pretemporada ofrece más que un vistazo a los recortes de la lista. Proporciona una visión del futuro de la franquicia. Algunos de los jugadores jóvenes que ven una acción extendida contra Baltimore eventualmente podrían entrar en roles iniciales durante la temporada. Las lesiones y el movimiento de la lista son inevitables en la NFL, y los equipos a menudo descubren contribuyentes en momentos como estos.

Quinn compartió una lección de sus primeros días de entrenamiento que se aplica directamente a este momento. «Recuerdo que primero está en la NFL, escuchando [Former NFL Head Coach] Bill Walsh dice eso. Y en ese momento no sabía realmente a qué se refería, ya que estaba en mi temporada de entrenamiento de novato, pero ahora 25 años después, lo entiendo, y todavía es bastante cierto hoy sobre cómo funciona «, dijo Quinn.

Los fanáticos deben vigilar cómo los jugadores más jóvenes manejan instantáneas extendidas, su energía en equipos especiales y su capacidad para jugar con disciplina. Una actuación destacada hoy puede ser la diferencia entre aterrizar en la lista o buscar otra oportunidad en otro lugar.

El final de pretemporada de los comandantes puede no contar con poder de estrella, pero mostrará la arena, la determinación y el potencial futuro. La base del equipo para la próxima temporada se moldeará en parte por lo que se desarrolla hoy contra los Ravens, por lo que es un fútbol imprescindible para los fanáticos ansiosos por ver quién avanza cuando más importa.