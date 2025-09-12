Los comandantes de Deatrich Wise parece sufrir lesiones graves

Una cosa la Comandantes de Washington No tengo mucho, esencialmente en ningún lugar del campo, es profundidad.

Es por eso que perder a cualquiera en su alineación inicial es tan significativa y por qué la posibilidad de perder el ala defensiva Deatrich Wise por cualquier cantidad significativa de tiempo podría causar problemas significativos.

Wise salió del juego de la Semana 2 de los comandantes contra el Packers de Green Bay en Lambeau Field con lo que parecía ser una lesión en la parte inferior de la pierna en un intento adicional de los Packers, aunque John Keim de ESPN informó que era una lesión en cuádriceps.

«El ala defensiva de los comandantes de Washington, Deatrich Wise Jr., sufrió una lesión en cuádriceps izquierda a mitad del segundo cuarto y fue llevado fuera del campo», escribió Keim el 11 de septiembre. «Más tarde fue descartado. Wise sufrió la lesión en un intento extra de Bay de Green con 7 minutos, 34 segundos quedados en el segundo. Se emocionó mientras se puso emocional cuando se acuestó al final de la rodilla en el campo. La línea lateral de Washington rodeó a Wise, que tenía una envoltura alrededor de su quad izquierdo «.

Sabio, quien ganó un Super Bowl con el Patriotas de Nueva Inglaterra Después de la temporada 2018, firmó un contrato de 1 año y $ 3.25 millones con los comandantes el 13 de marzo y comenzaron sus dos primeros 2 juegos.

«Deatrich Inteligente Parece que está llorando los ojos «, escribió el analista de la NFL Sam Monson en su cuenta oficial de X.» Hombre, eso apesta «.

«Odias ver a Deatrich sabiamente lesionarse en una obra como una palmada». Dr. Kevin Chiang escribió en X. «No podía ver a dónde estaban atendiendo, pero a partir de esto, me preocupa su tobillo (peroné distal, maléolo medial, deltoides, etc.). La rodilla parecía tal vez valgo y torcerse también, así que también me pregunto sobre su MCL/menisco».

De SEC a $ 31 millones en ganancias profesionales

Sabio, de 6 pies 5 y 271 libras, tuvieron 16.5 capturas en 4 temporadas en la Universidad de Arkansas, incluidas una carrera de 8.0 Sacks como junior en 2015.

Dominó el juego del santuario este-oeste después de su último año con 9 tacleadas, 1.5 capturas, 1 balón suelto forzado y 4 presiones de QB y jugó en una selección de cuarta ronda (No. 131 en general) por los Patriots en el Draft de la NFL 2017.

En sus primeras 2 temporadas, Wise jugó en 2 Super Bowls, perdiendo ante el Filadelfia Eagles en el Super Bowl Lii antes de recuperarse para vencer al Rams de Los Ángeles En el Super Bowl Liii.

Si Wise está realmente herido y pierde una cantidad prolongada de tiempo, sería su primera lesión grave en casi una década en la NFL. Wise solo se perdió 4 juegos en sus primeras 8 temporadas con los Patriots y aterrizó un gran día de pago: una extensión de contrato de 4 años y $ 21 millones en marzo de 2021.

Dirigido a la temporada 2025, Wise había jugado en 126 juegos de carrera con 61 aperturas317 tacleadas, 34.0 capturas, 35 TFL, 91 hits de QB y 12 desviaciones de pases, que incluyeron un máximo de 7.5 capturas en 2022.

Sabio proviene de la familia de jugadores de fútbol profesional

Wise es la tercera persona de su familia en jugar al fútbol profesional después de su padre, también llamado Deatrich Wise, y seguido por su hermano menor, Daniel sabio.

Deatrich Wise (el primero) pasó 2 años en los escuadrones de práctica para los Seattle Seahawks y los New Orleans Saints antes de jugar para los BC Lions en la Canadian Football League y Tampa Bay Storm en la Arena Football League, donde ganó 2 campeonatos Arena Bowl en 1993 y 1995.

Daniel Wise fue una selección 3 veces All-Big 12 en la Universidad de Kansas de 2016 a 2018, en las 4 temporadas de Wise en KU, los Jayhawks fueron 6-42 con una temporada sin victorias y 0-12 en 2015. Daniel Wise no fue reclutado en 2019 y jugó 2 temporadas para los comandantes en 2021 y 2022.