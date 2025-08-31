Los comandantes DB esperan convertirse en un ‘nombre de la liga’ en 2025

El Comandantes de Washington‘Secundary mostró una mejora notable en el primer año de la era de Dan Quinn, pero aún luchó para reducir la velocidad de algunos de los ataques de elite pasajeros en la NFL durante toda la temporada.

A pesar de la incorporación de Trey Amos en la segunda ronda del Draft de la NFL, un escritor de la NFL tiene a los comandantes que DB Quan Martin potencialmente se convierte en un nombre familiar en 2025.

Quan Martin está preparado para un año de ruptura en 2025

Josh Taylor de A a Z Sports ha señalado a los comandantes de Washington, DB Quan Martin, como jugador con potencial de ruptura que ingresa a la temporada 2025 de la NFL.

«Quan Martin es la seguridad gratuita inicial, y se convertirá en un nombre de liga esta temporada». escribió taylor. «Tiene el potencial de ser uno de los mayores brotes para la defensa. Martin dijo que jugó con dos hombros lesionados durante la mayoría de la temporada anterior, y que él está completamente sano es enorme para la secundaria. Ha demostrado su habilidad para leer y reaccionar en el juego de carrera, pero también mostró su capacidad de cobertura cuando tuvo una selección-Six de una pasada de Jared en los playoffs».

El papel de Martin como titular a tiempo completo fue bien en 2025 con 81 tacleadas totales y tres balones sueltos forzados en el año dos de su carrera. Sin embargo, el producto de Illinois podría estar rascando la superficie de su potencial en la NFL.

Dean Jones, del trapo de Riggo, no es tan optimista en la perspectiva de Martin que ingresa al año tres de su carrera, pero fue el primer jugador que llamó cuando diseccionaba qué jugadores podrían hacer o romper las aspiraciones del Super Bowl de los comandantes en 2025.

«Dejar que Jeremy Chinn caminara para los Raiders de Las Vegas en la agencia libre fue un riesgo calculado de Adam Peters. También representó una confianza suprema en las esperanzas de Quan Martin de convertirse en una estrella ruptura genuina esta temporada». escribió Jones. «Si puede elevar sus niveles de rendimiento, hará una diferencia significativa. Hay preocupaciones en otras partes de la unidad de seguridad, por lo que la responsabilidad está en Martin para establecer el tono e inspirar a otros a su alrededor».

¿Podría Marshon Lattimore estar en un año de recuperación en 2025?

La posición de esquinero debe ver una mejora si los comandantes esperan superar la joroba y regresar al Super Bowl por el primero en más de 30 años.

Un jugador que necesita jugar a un nivel superior es CB Marshon Lattimore, a quien el equipo adquirió antes de la fecha límite de intercambio la temporada pasada.

Lattimore luchó por el tramo contra el No. 1 WRS como Mike Evans y AJ Brown, que no es lo que pretendían cuando adquirieron la esquina veterana de los Santos de Nueva Orleans.

Joel Corry de CBS Sports cree que Lattimore podría ser un candidato de devolución en 2025.

«Una lesión en los isquiotibiales dejó a Lattimore durante los primeros cuatro juegos después del intercambio. Lattimore, que todavía estaba molesto por sus isquiotibiales, tuvo salidas difíciles contra AJ Brown y Mike Evans en los playoffs cuando los comandantes se enfrentaron a los Philadelphia Eagles y Tampa Bay Buccaneers». escribió Corry. «La expectativa es que un Lattimore saludable recupere la forma que llevó a cuatro literas de Pro Bowl en ocho temporadas de la NFL. Si eso no sucede, los comandantes podrían comenzar a lamentarse del oficio».

Se espera que Trey Amos y Mike Sainristil también contribuyan a la secundaria de los comandantes, pero un Lattimore saludable podría ser la diferencia entre un profundo impulso de playoffs o una salida temprana en 2025.