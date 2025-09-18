Los comandantes dan a Jayden Daniels Actualización de lesiones antes del juego de los Raiders

El Las Vegas Raiders necesitan una victoria de recuperación después de perder ante el Chargers de Los Ángeles en la semana 2. Pete Carroll y su equipo viajarán a la capital de la nación para enfrentar el Comandantes de Washington.

Además, el plateado y el negro podrían enfrentar a los comandantes sin su mejor jugador, Jayden Daniels. El mariscal de campo de Washington sufrió una lesión en la rodilla izquierda El jueves pasado en la derrota ante los Green Bay Packers, arrojando dudas sobre su disponibilidad para el partido del domingo contra los Raiders.

El 17 de septiembre, el El entrenador en jefe de los comandantes, Dan Quinn, proporcionó una actualización sobre el tema.

«Entonces Jayden tuvo una buena sesión de rehabilitación [on September 17]», Dijo Quinn a los periodistas (H/T Scott Abraham de 7News DC). «También arrojó al campo, no practicará hoy. Y luego, a medida que entramos en el viernes, le daré una evaluación de dónde estamos después de que pasemos por la práctica el viernes».

Los comandantes serán cautelosos con Jayden Daniels

Mientras que Washington, como Las Vegas, querrá obtener una victoria en el devolución, y Daniels querrá estar allí, Quinn y el cuerpo técnico están siendo cautelosos. Es solo la Semana 3, por lo que no quieren arriesgarse a su mariscal de campo estrella que agrava una lesión y está fuera más tiempo de lo necesario.

«Estamos pasando por ese proceso», agregó Quinn. «Ese es él como competidor, pero también reconocemos la importancia de la persona, el jugador, lo que significa para la franquicia. Por lo tanto, también vamos a ser inteligentes, no solo rápidos, en esta evaluación. Pero este es un jugador eso es absolutamente falto hacer todo todo el tiempo.

«Así que fue un buen comienzo para la semana para nosotros, lanzando los movimientos en la posición. Así que sé que hemos hablado un poco sobre el regreso al juego, pero hay habilidades específicas de posición que haces para cada uno. Así que los alcanzó hoy, lo cual fue un buen comienzo. Y luego, como dije, te daré la actualización final el viernes».

Raiders QB Geno Smith estará motivado

Aunque no está claro si Daniels jugará, los Raiders tendrán su mariscal de campo titular en el centro. Además, Geno Smith buscará una actuación de recuperación después de una desastrosa presentación en Monday Night Football contra los Chargers.

Smith completó 24 de 43 pases para 180 yardas con sus tres intercepciones. Además, el mariscal de campo veterano no pudo encontrar la zona final en la pérdida desafiante.

«Tengo que aprender de eso» Smith dijo a los periodistas después del juego. “¿Sabes a qué me refiero? Este juego se trata de aprender de tus experiencias. Este es un juego, de nuevo, he tenido juegos similares en el pasado donde la pelota ha rebotado de una manera desafortunada, o decisiones no [been] Lo mejor en una obra dada, o el mejor lanzamiento. Eso es parte del juego.

«Pero nunca puedes decir que puedes enjuagarlo. Tienes que aprender de eso. Voy a ser muy duro conmigo mismo, extrañamente duro conmigo mismo, porque eso es todo lo que sé. Voy a mejorar esta semana; voy a encontrar formas de mejorar, y también seremos mejores como equipo».