Los comandantes cortaron el veterano de 16 td WR en ‘sorpresa leve’

El día de corte de la NFL está aquí, lo que significa que los equipos tienen algunas decisiones difíciles que tomar, ya que recortan sus listas de 90 a 53 jugadores antes de la fecha límite de ET de las 4 pm del martes.

Ese es ciertamente el caso de la Comandantes de Washingtonquien, según Adam Schefter de ESPNHan cortado el receptor ancho KJ Osborn.

Osborn, de 28 años, tuvo cinco atrapadas para 35 yardas en esta pretemporada y parecía tener una pista interna en uno de los lugares finales en el receptor, haciendo su liberación un poco sorprendente.

«Esta es una leve sorpresa», dijo John Keim, quien cubre a los comandantes para ESPN. «Ninguno de los WR de profundidad se destacó para el puesto número 6. Osborn pensó tener una buena oportunidad en virtud de su experiencia».

Para su carrera, Osborn tiene 165 atrapadas para 1,902 yardas y 16 touchdowns.

¿Por qué los comandantes cortaron a KJ Osborn?

Osborn, de 28 años, solo había estado con Washington desde diciembre, cuando fue reclamado por exenciones de la Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero a los comandantes obviamente les gustaba Osborn lo suficiente como para mantenerlo cerca para 2025. En marzo, los comandantes volvieron a firmar a Osborn a un acuerdo de un año y $ 1.19 millones.

Las primeras cuatro temporadas de la NFL de Osborn fueron con la Vikingos de Minnesota donde se convirtió en un objetivo secundario efectivo. En 2022, Osborn tuvo 60 atrapadas para 650 yardas y cinco touchdowns, y en 2023, atrapó 48 pases para 540 yardas y tres touchdowns.

Osborn se unió a Nueva Inglaterra la siguiente temporada con un contrato de un año y $ 4 millones, pero fue renunciado después de solo siete juegos. Concluyó su mandato de los Patriots con siete atrapadas para 57 yardas y un puntaje.

Si bien Osborn no necesariamente sorprendió a nadie esta pretemporada, se pensó que su experiencia era valiosa en Washington.

¿KJ Osborn fue realmente un corte sorpresa?

El cuerpo receptor de los comandantes está dirigido por Terry McLaur, Deebo Samuel y Noé Browncon Luke McCaffrey y novatos Lane Jaylin y Ja’corey Brooks en reserva.

En cuanto a Osborn, nunca fue un bloqueo para hacer la lista de 53 hombres.

Caso en punto: Nicki Jhabvala de la atlética No incluía a Osborn en su proyección de la lista final para los comandantes.

«Mantengo a McCaffrey en gran parte porque fue una selección de tercera ronda el año pasado, y Brooks debido a su tamaño (6 pies 3) y potencial», escribió Jhabvala. «Atrapó cinco pases en cinco objetivos para un juego de 59 yardas de recepción contra los Patriots. Pero este es un grupo que podría ver la facturación antes de la semana 1.»

Los comandantes inician su temporada el 7 de septiembre contra el Los gigantes de Nueva York.

¿Qué equipos están interesados ​​en KJ Osborn?

¿Es una reunión en Minnesota en las tarjetas para Osborn? Schefter planteó esa posibilidad durante una aparición el viernes en el Show de Pat McAfee.

«Los vikingos han tratado de comerciar por Adam Thielen Pero hasta ahora no parece que va a suceder … pero tal vez giren para firmar a KJ Osborn «, dijo Schefter.

Myles Simmons de Pro Football Talk También mencionó a Osborn como un posible retroceso para Minnesota.

Thielen fue un vikingo durante nueve temporadas antes de unirse al Panteras de Carolina en 2023 en un contrato de tres años. El dos veces Pro Bowler se dirige al último año de su acuerdo reestructurado.