Los comandantes agregan 3 veteranos para reforzar la defensa en medio de una ráfaga de movimientos de la lista

Para las oficinas delanteras de la NFL, la acción nunca se detiene.

El Comandantes de Washington hecho un serie de movimientos de la lista el lunes, incluida la firma de esquineros Essang Bassey y Antonio Hamilton Sr. y apoyador Duque Riley a la lista activa.

En los movimientos correspondientes, los comandantes lanzaron un extremo defensivo Decoración de Viliami Jr.esquinero Allan George y apoyador Dominique Hampton. Los comandantes también colocaron un tackle ofensivo Lucas Niang y esquinero Kevon Seymour en la lista de reserva/lesionado.

Los comandantes esperan mejorar la profundidad en la defensa

Bassey ha aparecido en 43 juegos (cinco aperturas) en sus primeras cuatro temporadas de la NFL. Después de comenzar su carrera con el Broncos de DenverEl Bassey de 5 pies 10 pulgadas y 190 libras también jugó para el Chargers de Los Ángeles.

Bassey, de 26 años, firmado con el Leones de Detroit En agosto pasado, pero fue lanzado más tarde el mismo mes antes de los recortes finales.

Para su carrera, Bassey tiene 60 tacleadas, una intercepción y una recuperación de balón suelto.

Hamilton Sr. apareció en 11 juegos con los Atlanta Falcons la temporada pasada, totalizando siete tacleadas. Durante el transcurso de su carrera de nueve años, Hamilton Sr., de 32 años, también jugó para el Oakland Raiders, Gigantes de Nueva York, Jefes de Kansas City y Cardenales de Arizona.

En 109 juegos de carrera (18 aperturas), el Hamilton de 6 pies y 188 libras tiene 179 tacleadas, dos intercepciones y una recuperación de balón suelto.

Riley también tiene mucha experiencia, después de haber aparecido en 109 juegos con 18 aperturas en nueve temporadas. En 2024 con el Miami DolphinsEl Riley de 6-1, 227 libras tuvo 11 tacleadas en 17 juegos, incluidas dos aperturas. El movimiento lo reúne con el entrenador en jefe de los comandantes, Dan Quinn, quien estaba en Atlanta cuando Riley fue reclutado en la tercera ronda (75 ° en general) en 2017.

Los tres movimientos tienen como objetivo mejorar la profundidad a medida que los comandantes dirigen su atención al juego de pretemporada del lunes contra el Bengals de Cincinnati.

Dos veces ganador del Super Bowl para la temporada

La profundidad de la línea ofensiva de los comandantes recibió un golpe cuando Niang sufrió una lesión en la rodilla que termina la temporada en la derrota del viernes a la Patriotas de Nueva Inglaterra. Quinn luego confirmó que la lesión era un ACL desgarrado.

Niang, una selección de tercera ronda de 2020 (96 ° en general) de TCU, firmó un contrato de un año, $ 1.1 millones con Washington en julio después de cuatro temporadas con los Chiefs. El Niang de 6-6 y 315 libras comenzó nueve juegos en 2021 y apareció en 33 juegos totales con Kansas City, ayudando al equipo a ganar Super Bowls LVII y LVIII.

No se esperaba que Niang comenzara, pero los comandantes lo contaban con él para proporcionar un seguro sólido en Tackle detrás de Pro Bowler Lareme Tunsil y novato de primera ronda Josh Conerly Jr. Bobby Hart y Phillips de neumáticos Ahora puede estar en línea para roles ligeramente más grandes.