Los comandantes advirtieron contra Rushing Jayden Daniels después de una lesión

El Comandantes de Washington Es casi seguro que se equivocará del lado de la precaución cuando se trata del mariscal de campo superestrella del segundo año Jayden Daniels y su torcedura de rodilla.

Eso podría significar que Daniels perdió un comienzo por primera vez en su carrera en la Semana 3 contra la visita Las Vegas Raiders.

La historia reciente le dice a los comandantes que es lo más inteligente, con 2 veces MVP de la NFL y Ravens de Baltimore jugador de ataque Lamar Jackson terminando en el lado equivocado del mismo tipo de lesión en 2022.

Esa temporada, Jackson se perdió los 5 juegos de su carrera. Daniels se lastimó la rodilla en una pérdida de la semana 2 ante el Packers de Green Bay.

«¿Recuerdas la lesión en la rodilla (esguince de PCL) que puso fin a la temporada de Lamar Jackson en 2022?» Dr. Jesse Morse Escribió en su cuenta oficial X. «Bueno, Jayden Daniels, que juega de manera muy similar a Jackson, está lidiando con una versión leve de la misma lesión. Si Daniels aterrizara en esta misma rodilla flexible, existe la posibilidad de que se pierda una gran parte del tiempo (piense en Puka y CMC desde 2024) de 4-6+ juegos. Creo que los comandantes deberían errar a la precaución y sentarse en la Semana 3.» «»

Daniels no poder correr quita una gran parte de su juego: estableció el récord de mariscal de campo novato de la NFL con 891 yardas y 6 touchdowns en 2024 En el camino a ser nombrado Novato Ofensivo del Año de la NFL.

Si Daniels no puede ir, Veteran Suppense y 2015 No. 2 General Pick Marcus Mariota Llegará el inicio.

Dan Quinn indicó que Jayden Daniels estaba herido en esta obra, al comienzo del último cuarto en Green Bay. Puedes ver a Daniels alcanzar su rodilla izquierda después de bajar. pic.twitter.com/tltlqlayah – Nicki Jhabvala (@nickijhabvala) 15 de septiembre de 2025

Estilo de juego de Daniels llamado ‘no sostenible’

Ningún jugador en la memoria reciente ha dado esperanza a una base de fanáticos como Daniels que tiene con los comandantes durante el último año, que incluyó un récord de la temporada regular de 12-5 y una aparición en el juego de campeonato de la NFC después de ser seleccionado No. 2 en general en el 2024 Draft de la NFL y firmó un contrato de novato de 4 años y $ 37.76 millones.

Fue la mejor temporada de la franquicia desde su última victoria del Super Bowl después de la temporada 1991.

Cualquier tiempo posible sin Daniels ha puesto a la base de los fanáticos de Washington. Dirigido al viernes, Daniels todavía no había practicado después de la pérdida ante los Packers.

«Durante las primeras dos semanas de la temporada, lidera a todos los mariscales de campo en contacto de QB … Lideró a todos los quarterbacks en el contacto de QB el año pasado … Simplemente no es sostenible». Mina Kimes de ESPN dijo el 17 de septiembre.

«Comandantes QB Jayden Daniels tiene un rodilla Lesión que tiene su estado para el juego del domingo frente a los Raiders en cuestión, según fuentes de la liga «. Adam Schefter de ESPN escribió en su cuenta oficial de X el 15 de septiembre. «No se cree que la lesión sea grave, pero sigue siendo incierto si Daniels podrá jugar el domingo «.

Lesión en 2024 muy diferente al esguince de rodilla

Mientras Daniels se lastimó en 2024 y se perdió casi todo un juego de la semana 7 contra el Panteras de CarolinaEsa lesión fue muy diferente de la que enfrenta actualmente.

Contra los Panthers, Daniels sufrió una lesión en sus costillas mientras corría el balón y regresó la próxima semana para llevar a su equipo a una victoria sobre el Bears de Chicago – El juego «Hail Maryland».

En ese caso, era solo un caso de Daniels jugando a través del dolor. Ahora, es un caso de arriesgar el posible daño a largo plazo, tanto para la rodilla de Daniels como para el Los comandantes esperan esta temporada y avanzando.